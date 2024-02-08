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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Tunceli'de tanıtıldı

        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Tunceli'de oluşturulan stantta tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:56 Güncelleme: 08.02.2024 - 13:18
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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Tunceli'de tanıtıldı
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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Tunceli'de oluşturulan stantta tanıtıldı.

        Moğultay Mahallesi'ndeki Tunceli Müzesi binası önüne getirilen "Anadolu Kırmızısı", "Gemlik Mavisi" ve "Oltu Siyahı" renkli Togg T10X otomobilleri, vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Standı ziyaret eden vatandaşlar, araçları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Bazı vatandaşlar da araçlarla il merkezi ve Ovacık kara yolunda test sürüşü gerçekleştirdi.

        Togg otomobillerinin tanıtımı kentte yaklaşık 1 ay sürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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