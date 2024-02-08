Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Tunceli'de tanıtıldı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Tunceli'de oluşturulan stantta tanıtıldı.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Tunceli'de oluşturulan stantta tanıtıldı.
Moğultay Mahallesi'ndeki Tunceli Müzesi binası önüne getirilen "Anadolu Kırmızısı", "Gemlik Mavisi" ve "Oltu Siyahı" renkli Togg T10X otomobilleri, vatandaşların beğenisine sunuldu.
Standı ziyaret eden vatandaşlar, araçları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.
Bazı vatandaşlar da araçlarla il merkezi ve Ovacık kara yolunda test sürüşü gerçekleştirdi.
Togg otomobillerinin tanıtımı kentte yaklaşık 1 ay sürecek.
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