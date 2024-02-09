Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Pertek'teki konteyner kent çalışmalarını inceledi

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pertek ilçesinde yapımı süren konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Pertek'te de birçok evde hafif hasar oluştu.

AFAD ve kaymakamlık koordinesinde yürütülen çalışmalarla ilçe merkezinde konteyner kent yapılması kararlaştırıldı.

Gerekli altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına devam eden ekipler, 44 konteyneri tamamladıktan sonra hak sahiplerine teslim edecek.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da konteyner kent alanında incelemelerde bulunarak, Kaymakam Ahmet Coşkun ve yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.