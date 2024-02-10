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        Tunceli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 21:01 Güncelleme: 10.02.2024 - 21:05
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        Tunceli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, Ovacık-Hozat kara yolu Kuşluca köyü mevkiinde buzlanmanın da etkisiyle çarpıştı.

        Kazada, AK Parti Tunceli İl Teşkilat Başkanı Teslim Dalkıran, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Erhan Öz ile parti üyesi Selçuk Altan yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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