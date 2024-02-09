Tunceli'de afetlere karşı projeler hayata geçirilerek tedbirler artırılıyor

Tunceli Valiliği, olası afetlere karşı kent genelinde yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili bilgilendirme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde 3, ilçelerde 9 olmak üzere 12 ayrı konteyner kentin inşaatına devam edildiği belirtildi.

Kentte olası bir depreme karşı geçici barınma alanlarının hazır bulundurulacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizin afet direncini artırmak ve devletimizin ülke genelinde olması muhtemel afetlere karşı hızlı ve etkili müdahale kapasitesini güçlendirmek için ilimizde görev yapan 1200 jandarma ve 400 emniyet mensubu olmak üzere toplam 1600 personele 13-15'şer kişiden oluşan toplam 124 grup halinde arama kurtarma eğitimi verilmesine başlanmıştır. Söz konusu personelin belirli periyotlarla eğitimlerinin tekrarlanması, yeni göreve başlayan personellerin de ilgili eğitimleri almaları sağlanarak Başkanlığımızın ve Bakanlığımızın bölge/ülke çapında afetlere hızlı ve etkin müdahale kapasitesine katkı sunulması amaçlanmaktadır. Valiliğimiz tarafından ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, kullanmakta oldukları bütün hizmet binalarını taramak yönünde talimatlandırılmıştır. Söz konusu tarama neticesinde risk teşkil ettiği değerlendirilen hizmet binalarının performans analizleri yapılmakta olup bu sürece istinaden alınan ilk sonuçlara göre Milli Eğitim Müdürlüğümüze ait altı okulumuzun tahliye işlemlerine başlanmıştır."

Kentteki İmar Planlarına Esas Onaylı Jeolojik-Jeoteknik Etüdü bulunmayan Ovacık, Nazımiye, Pertek ve Çemişgezek ilçeleri için jeolojik-jeoteknik etüt çalışmalarına başlanması için gerekli girişimlerin yürütüldüğü, il merkezi için ise mikro bölgeleme etüt çalışmaları yaptırılacağı bildirildi.

- Afet riski altındaki alanlar dönüştürülecek

Yapılacak çalışmalarla afetin zararlarının azaltılarak duyarlı planlamanın etkin hale getirilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Söz konusu etütleri bulunan belediyelerimizin ise jeolojik-jeoteknik etüt sonuçlarını mevcut imar planlarına işlemek hususunda eksiklikleri olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu eksikliklerin giderilmesi için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz personellerinden oluşan bir komisyon görevlendirilmiştir. İlimiz merkez ve bazı ilçelerimizde haklarında herhangi bir ağır hasar kaydı bulunmayıp, afete maruz bölgeler içerisinde de kalmadığı halde yapım yılları ve mevcut fiziki durumları sebebiyle riskli olduğu değerlendiren ve yerleşimin yoğun olduğu yerler bulunmaktadır. Bu alanların dönüşümünün nasıl ve ne şekilde mümkün olabileceği üzerine çalışılmakta olup bu alanların 6306 sayılı kanun kapsamında dönüşümünün yapılması değerlendirilmektedir. İlimizde bulunan Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ovacık ilçesindeki Pulur Mahallesi, Pülümür ilçesindeki Hiver Konutları, Beysu Konutları, Kom Mevkii Konutları, Nazımiye ilçesi İnönü Mahallesi mevkii konutları ve Nazımiye İlçesi Aşağı Mahalle konutları olmak üzere toplam 8 alanın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında dönüştürülmesi için girişimler devam etmektedir."

​​​​​​​- Kara yollarında iyileştirmeler yapılacak

Açıklamada, Türkiye'nin 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri ile yüzyılın afetlerinden birini yaşadığına dikkat çekilerek, "Söz konusu depremler, arama kurtarma, iaşe ve ibate, haberleşme, sağlık vb. hizmetlerin en etkili ve kısa sürede ulaştırılması için dirençli ulaşım yollarının önemini bir kez daha göstermiştir. Bu itibarla Pülümür ve Ovacık ilçelerinin afet direncini artırmak, olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek ve bir deprem veya afet anında ilçelerimize ulaşımın aksamaması için Tunceli-Pülümür ve Tunceli-Ovacık yollarında risk teşkil eden alanlarla ilgili tespitlerin yapılıp gerekli iyileştirme çalışmalarının başlatılması için gerekli girişimler Karayolları Genel Müdürlüğü nezdinde yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Elazığ depreminin ardından merkez Aktuluk Mahallesi'nde 198 konutun yapımının planlandığı ifade edilen açıklamada, "Maraş depremleri kapsamında ilimiz merkez ve köylerinde ağır hasarlı tespiti yapılan konutlara ilaveten, il merkezinde yapı stoğunun kötü olması, kiralık ev bulunamaması, bazı kamu lojmanlarına ait performans analizinin yapılmadığı ve bilim adamlarınca bölgemizde 7 ve üzeri deprem beklenmesi hususları birlikte değerlendirilerek ihalesi yapılacak konut sayısının 500’e tamamlanması talebi TOKİ’ye iletilmiş ve talebimiz kabul görmüştür.

Tunceli, Doğu Anadolu’nun kuzey ve güneyini birbirine bağlayan Erzincan‐Elazığ kara yolu üzerinde yer almakta olup Mutu Köprüsü'nün de üzerinde yer aldığı Tunceli‐Erzincan kara yolu aynı zamanda Güneydoğu Anadolu’yu Doğu ve Karadeniz bölgelerine bağlayan en kısa devlet yoludur. Kente kuzeyden giriş her şekilde Mutu Köprüsü üzerinden sağlanmakta olup ulaşım ve lojistik açıdan Mutu Köprüsü'nün hayati önemi haizdir. Bu sebeplerle, Tunceli ilinin afet direncini artırmak için bir taraftan yapı stoğunun geliştirilmesi ve konteyner kent çalışmaları sürerken diğer taraftan olası bir depremde şehrin kuzey ve güneyden olan iki ana bağlantısından birinin üzerinde bulunan Mutu Köprüsü'nün proje çalışmalarına başlanmıştır." bilgisi paylaşıldı.