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        Tunceli'de yağış nedeniyle bazı yollara düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı

        Tunceli'de sağanak nedeniyle bazı yollara düşen kaya parçaları ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:44 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:44
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        Tunceli'de yağış nedeniyle bazı yollara düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı
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        Tunceli'de sağanak nedeniyle bazı yollara düşen kaya parçaları ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kentte sabah başlayan yağışın etkisiyle Ovacık ve Pülümür kara yollarına dağlardan kopan kaya parçaları düştü.

        Haber verilmesi üzerine belirlenen noktalara Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, iş makineleriyle yaptıkları çalışmayla yollardaki kayaları temizledi.

        Yetkililer, bölgedeki sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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