Tunceli'de yağış nedeniyle bazı yollara düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı
Tunceli'de sağanak nedeniyle bazı yollara düşen kaya parçaları ulaşımda aksamaya neden oldu.
Tunceli'de sağanak nedeniyle bazı yollara düşen kaya parçaları ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kentte sabah başlayan yağışın etkisiyle Ovacık ve Pülümür kara yollarına dağlardan kopan kaya parçaları düştü.
Haber verilmesi üzerine belirlenen noktalara Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, iş makineleriyle yaptıkları çalışmayla yollardaki kayaları temizledi.
Yetkililer, bölgedeki sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
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