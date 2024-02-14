Tunceli'den Erzincan'a eylem yapmak için gitmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı
Tunceli'den Erzincan'a eylem ve etkinlik düzenlemek için gitmeye çalışan ve polise mukavemet gösteren 4 kişiyi gözaltına aldı.
Tunceli'den Erzincan'a eylem ve etkinlik düzenlemek için gitmeye çalışan ve polise mukavemet gösteren 4 kişiyi gözaltına aldı.
İnsan Hakları Derneği (İHD) Tunceli Şubesi üyeleri, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili eylem düzenlemek için Erzincan'a gitmek istedi.
Polis ekipleri, gruptakilere Sütlüce yol kontrol noktasında Valiliğin kısıtlama kararını hatırlatarak geri dönmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.
Polise mukavemet gösteren G.S, G.S, G.Y. ve N.A. gözaltına alındı.
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