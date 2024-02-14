Tunceli'den Erzincan'a eylem yapmak için gitmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı

İnsan Hakları Derneği (İHD) Tunceli Şubesi üyeleri, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili eylem düzenlemek için Erzincan'a gitmek istedi.

Tunceli'den Erzincan'a eylem ve etkinlik düzenlemek için gitmeye çalışan ve polise mukavemet gösteren 4 kişiyi gözaltına aldı.

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