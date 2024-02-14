Tunceli'de teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Bölge Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Aliboğazı bölgesinde "Şehit Savcı Murat Uzun Operasyonu" gerçekleştirdi.
Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağara, silah deposu ve 4 sığınak tespit etti.
Yapılan aramalarda, 2 MG-3 makineli tüfek, LMGK makineli tüfek, G-3 piyade tüfeği, M23 model ateşleme düzeneği, bomba atar mühimmatı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçleri, delil nitelindeki malzemelere el koyduktan sonra mağara, silah deposu ve sığınakları kullanılamaz hale getirdi.
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