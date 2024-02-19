Interpol'ün aradığı cip Tunceli'de bulundu ALMANYA'dan kaçak yollarla Tunceli'ye getirilen, Interpol tarafından aranan ve çalıntı kaydı bulunan cip, polis tarafından kapalı otoparkta bulundu. Cipi getirip bırakan 2 kişinin, yurt dışında olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda, kent merkezinde bir kapalı otoparkta, plakası olmayan cipi fark etti. Şasi numarasından yapılan sorgulamada cipin Interpol tarafından arandığı ve çalıntı kaydı bulunduğu tespit edildi. İncelemede cipin Almanya'dan getirildiği ve otoparka bırakıldığı belirlendi. Cipi getirdiği tespit edilen 2 kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Cip, emniyetin otoparkına çekildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 10:27 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:27 facebook

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