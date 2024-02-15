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        Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 13:36 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:36
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        Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
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        Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG'ye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Tunceli merkezli yürütülen ve diğer illerimizde de eşzamanlı düzenlenen Şehit Savcı Murat Uzun operasyonu neticesinde Tunceli’de 10, Elazığ’da 1 ve İstanbul’da 3 olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanmıştır. Terör örgütlerine ve onların iş birlikçilerine geçit vermeyeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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