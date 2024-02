Çöp kamyonundan düşen işçinin beyin ölümü gerçekleşti; ailesi belediyeye yürüyerek tepki gösterdi TUNCELİ'de 12 Ocak'ta tutunduğu belediyeye ait çöp kamyonunun arkasından dengesini kaybedip, düşen temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir'in (39) beyin ölümü gerçekleşti. Çelikdemir'in ailesi, ihmal iddiası ile belediyeye yürüyerek tepki gösterdi. Kaza, 12 Ocak'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir, tutunduğu hareket halindeki belediyeye ait çöp kamyonunun arkasından dengesini kaybedip, yola düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çelikdemir, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Çelikdemir, yoğun bakımdaki tedaviye cevap vermeyince, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürerken, Tunceli Belediyesi de konu ile ilgili idari soruşturma başlattı. 'YÜZDE 51 ENGELLİ RAPORUNA SAHİP' Dün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Çelikdemir'in ailesi olayda 'ihmal' olduğunu öne sürerek belediye binasına yürüdü. Yürüyüşte Çelikdemir'in ailesi sık sık "Katil belediye, katil Maçoğlu" sloganları attı. Aile, daha sonra belediye hizmet binası önünde toplanarak açıklama yaptı. Ailenin açıklamasına DEM Parti Tunceli milletvekili Ayten Kordu ve bazı siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi. Kardeşi Zülfü Çelikdemir'in 7 yıl boyunca yıllık izin kullanamadığını ve belediye yönetiminin mobbing yaptığını belirten ablası Zülfiye Çelikdemir, "Kardeşimin beyin ölümü gerçekleşti. Bu iş kazası değil belediyeye ait cinayettir. Zülfikar Çelikdemir 2017'den beri belediyede çalışmaktadır. 7 yıl boyunca hastalığından dolayı 13 gün tedavi gördüğü için bu kadar izin kullanabilmiştir. İçeride 156 gün yıllık izni varken defalarca yıllık izin talebinde bulunuyor her defasında personel yetersizliğinden dolayı izin verilmiyor. Kardeşime yıllık izin verilmezken diğer personellere neden izin veriliyor. Herkese neden eşit davranılmamış. Kardeşim üniversite mezunu olup çölyak hastalığından dolayı yüzde 51 engelli raporuna sahiptir. 2020'den beri düzenli olarak yer değişikliği talebinde bulunmuştur. Her defasında yer değişiklik talebi reddediliyor. Defalarca kez Maçoğlu'na, başkan yardımcısı olan ve o birimden sorumlu olan Ü.K.'ye ve birim müdürü D.D.'ye 'benim hastalığımdan dolayı burada çalışmam elverişli değil' diye dilekçe veriliyor. Hem yazılı şekilde hem de sözlü olarak ailem başvurdu. Her defasında reddedildi. Yaşlı olan annem ve babam Maçoğlu'yla görüşmek istiyor fakat o da her defasında reddediyor" dedi. 'KARDEŞİMİN NASIL DÜŞTÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ' Zülfiye Çelikdemir, "Kaza günü sabah 06.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşen kaza olimpik yüzme havuzu bölgesinde oluyor. Yanında çalışması ve beklemesi gereken iş arkadaşı N.A., çöp kamyonun arkasında kardeşimin yanında değil, kamyonun içerisinde şoförün yanında. Kardeşimin nasıl düştüğünü bilmiyoruz. Düşüp, düşmediğini de bilmiyoruz. İş kazası değil cinayet. Kardeşimin cep telefonu içeride şoförün yanında, defalarca kez ailem arıyor telefona bakmıyorlar. Olay yerine uzak bir noktada belediye çalışanları bunları arıyor ve 'Siz neredesiniz, Zülfü düşmüş' diyerek konuşuyor. Geri dönüyorlar yolun yarısında ambulansa denk geliyorlar. Burada tamamıyla ihmal ve cinayet vardır. Bunun sorumlusu Başkan Maçoğlu, yönetimi ve kardeşimin yanında olan işçilerdir. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Kardeşim için neden sessiz, biz buna isyan ediyoruz. Kedi ve köpekler için halkımız eylem yapıyor. Enerji şirketi işçileri düşük maaş alıyor diye aylarca halk eyleme destek verdi. Peki neden kardeşim için bu kadar sessizler" diye konuştu.

