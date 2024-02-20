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        Tunceli'de çöp kamyonundan düşen ve beyin ölümü gerçekleşen işçi, yaşam mücadelesini kaybetti

        TUNCELİ'de, 12 Ocak'ta tutunduğu belediyeye ait çöp kamyonunun arkasından dengesini kaybedip, düşen ve beyin ölümü gerçekleşen temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir (39), tedavi gördüğü Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. ​Kaza, 12 Ocak'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir, tutunduğu hareket halindeki belediyeye ait çöp kamyonunun arkasından dengesini kaybedip, yola düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çelikdemir, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Çelikdemir, yoğun bakımdaki tedaviye cevap vermeyince, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürerken, Tunceli Belediyesi de konu ile ilgili idari soruşturma başlattı. Çelikdemir, akşam saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çelikdemir'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 21:01 Güncelleme: 20.02.2024 - 21:05
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        Tunceli'de çöp kamyonundan düşen ve beyin ölümü gerçekleşen işçi, yaşam mücadelesini kaybetti
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        TUNCELİ'de, 12 Ocak’ta tutunduğu belediyeye ait çöp kamyonunun arkasından dengesini kaybedip, düşen ve beyin ölümü gerçekleşen temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir (39), tedavi gördüğü Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. ​Kaza, 12 Ocak’ta Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir, tutunduğu hareket halindeki belediyeye ait çöp kamyonunun arkasından dengesini kaybedip, yola düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çelikdemir, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Çelikdemir, yoğun bakımdaki tedaviye cevap vermeyince, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürerken, Tunceli Belediyesi de konu ile ilgili idari soruşturma başlattı. Çelikdemir, akşam saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çelikdemir’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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