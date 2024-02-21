Tunceli'de çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı
Tunceli'de polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi yakaladı.
Tunceli'de polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, yağma, silahlı tehdit, kenevir üretme ve hakaret gibi suçları işlediği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.