Tunceli'de çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı

Tunceli'de polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, yağma, silahlı tehdit, kenevir üretme ve hakaret gibi suçları işlediği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.