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        Tunceli'de 21 yıldır kayıp olan polisin dosyası raftan indirildi

        TUNCELİ Emniyet Müdürlüğü'nde 21 yıl önce asayiş biriminde görev yaparken ortadan kaybolan Ferhat Özdinç'in dosyası raflardan indirilip, özel ekip kuruldu. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis, Özdinç'in o dönem oturduğu lojmandaki komşuları, meslektaşları, kendisini en son eve bırakan taksi şoförü ve ailenin işaret ettiği özel harekat polisi ile bir binbaşının da ifadesine başvurdu. Oğlunun dosyasının yeniden açılmasının kendilerine umut olduğunu belirten Leman Özdinç, "Oğlum başarılı bir polisti. Vatanına milletine bağlıydı, oğlumu öldürüp bir yere gömdüler. Ne olursunuz benim oğlumu bulun, gözümüze 21 yıldır uyku girmiyor" dedi.Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 2 erkek çocuk babası Ferhat Özdinç, 2003'te eşiyle boşanma kararı aldı. Eşi, 2 çocuğunu da alarak kentten ayrılıp, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Bu ayrılıktan kısa süre sonra da 4 Ağustos 2003 günü Ferhat Özdinç ortadan kayboldu. Kaybolduğu gün eve giden mesai arkadaşları anahtarı kapının üstünde buldu. Evde yapılan incelemede ise Özdinç'in silahı, resmi kıyafeti ve kimlik kartlarına ulaşılamadı. O dönem yürütülen soruşturmada sonuç alınamadı.Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 yıl sonra dosyayı yeniden açtı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 'özel ekip' kuruldu. Özel ekip, soruşturma kapsamında Özdinç'in mesai arkadaşları, o dönem oturdukları lojmandaki komşuları ve onu en son evine bırakan bir taksi şoförünün ifadesine başvurdu. Ayrıca ailenin işaret ettiği bir özel harekat polisi ile binbaşı da dosyaya şüpheli sıfatıyla girdi, ifadeleri alındı. Cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirilen Ferhat Özdinç'in cep telefonu görüşmeleri ve mail kayıtları da yeniden incelemeye alındı. 'AĞABEYİM CİNAYETE KURBAN GİTTİ'Dosyanın yeniden açılması, 21 yıldır evlatlarından haber alamayan Özdinç ailesi için de umut oldu. Kayıp polis memurunun kardeşi Barış Özdinç, yengesinin aynı binada oturan özel hareket polisi ve bir binbaşıyla ilişkisinin olduğunu, bunun ağabeyi tarafından fark edildiğini ileri sürerek, "Ağabeyimin eşi olaydan kısa bir süre önce Kıbrıs'a gitti ve bir daha geri dönmedi. Ağabeyimin kaybolduğunu öğrendik ve Hatay'dan Tunceli'ye geldik. Ağabeyimin eşi N.'yi arayıp durumu söyledik fakat kendisi oralı olmadığını ve gelmeyeceğini söyledi. Ağabeyim komşusu olan özel harekatçı ve bir binbaşı tarafından cinayete kurban gitti. Bu cinayete azmettiren de eski yengemdir. Ağabeyim çocuklarını, hayatını ve mesleğini seven biriydi. 21 yıl geçti. Yaşasaydı çocuklarına ulaşırdı" diye konuştu.'21 YILDIR GÖZÜMÜZE UYKU GİRMİYOR'Hatay'da yaşayan ve dosyanın yeniden açılmasının kendilerine umut olduğunu belirten kayıp polisin annesi Leman Özdinç de "Benim oğlum başarılı bir polisti. Vatanına, milletine bağlıydı. Oğlumu öldürüp bir yere gömdüler. Ne olursunuz benim oğlumu bulun, bir mezarı olsun. Gözümüze 21 yıldır uyku girmiyor" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:22 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:25
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        Tunceli'de 21 yıldır kayıp olan polisin dosyası raftan indirildi
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        TUNCELİ Emniyet Müdürlüğü’nde 21 yıl önce asayiş biriminde görev yaparken ortadan kaybolan Ferhat Özdinç’in dosyası raflardan indirilip, özel ekip kuruldu. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis, Özdinç’in o dönem oturduğu lojmandaki komşuları, meslektaşları, kendisini en son eve bırakan taksi şoförü ve ailenin işaret ettiği özel harekat polisi ile bir binbaşının da ifadesine başvurdu. Oğlunun dosyasının yeniden açılmasının kendilerine umut olduğunu belirten Leman Özdinç, “Oğlum başarılı bir polisti. Vatanına milletine bağlıydı, oğlumu öldürüp bir yere gömdüler. Ne olursunuz benim oğlumu bulun, gözümüze 21 yıldır uyku girmiyor” dedi.Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 2 erkek çocuk babası Ferhat Özdinç, 2003’te eşiyle boşanma kararı aldı. Eşi, 2 çocuğunu da alarak kentten ayrılıp, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti. Bu ayrılıktan kısa süre sonra da 4 Ağustos 2003 günü Ferhat Özdinç ortadan kayboldu. Kaybolduğu gün eve giden mesai arkadaşları anahtarı kapının üstünde buldu. Evde yapılan incelemede ise Özdinç’in silahı, resmi kıyafeti ve kimlik kartlarına ulaşılamadı. O dönem yürütülen soruşturmada sonuç alınamadı.Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 yıl sonra dosyayı yeniden açtı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü’nce ‘özel ekip’ kuruldu. Özel ekip, soruşturma kapsamında Özdinç’in mesai arkadaşları, o dönem oturdukları lojmandaki komşuları ve onu en son evine bırakan bir taksi şoförünün ifadesine başvurdu. Ayrıca ailenin işaret ettiği bir özel harekat polisi ile binbaşı da dosyaya şüpheli sıfatıyla girdi, ifadeleri alındı. Cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirilen Ferhat Özdinç’in cep telefonu görüşmeleri ve mail kayıtları da yeniden incelemeye alındı. ‘AĞABEYİM CİNAYETE KURBAN GİTTİ’Dosyanın yeniden açılması, 21 yıldır evlatlarından haber alamayan Özdinç ailesi için de umut oldu. Kayıp polis memurunun kardeşi Barış Özdinç, yengesinin aynı binada oturan özel hareket polisi ve bir binbaşıyla ilişkisinin olduğunu, bunun ağabeyi tarafından fark edildiğini ileri sürerek, “Ağabeyimin eşi olaydan kısa bir süre önce Kıbrıs’a gitti ve bir daha geri dönmedi. Ağabeyimin kaybolduğunu öğrendik ve Hatay’dan Tunceli’ye geldik. Ağabeyimin eşi N.’yi arayıp durumu söyledik fakat kendisi oralı olmadığını ve gelmeyeceğini söyledi. Ağabeyim komşusu olan özel harekatçı ve bir binbaşı tarafından cinayete kurban gitti. Bu cinayete azmettiren de eski yengemdir. Ağabeyim çocuklarını, hayatını ve mesleğini seven biriydi. 21 yıl geçti. Yaşasaydı çocuklarına ulaşırdı” diye konuştu.’21 YILDIR GÖZÜMÜZE UYKU GİRMİYOR’Hatay’da yaşayan ve dosyanın yeniden açılmasının kendilerine umut olduğunu belirten kayıp polisin annesi Leman Özdinç de “Benim oğlum başarılı bir polisti. Vatanına, milletine bağlıydı. Oğlumu öldürüp bir yere gömdüler. Ne olursunuz benim oğlumu bulun, bir mezarı olsun. Gözümüze 21 yıldır uyku girmiyor” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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