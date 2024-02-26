Arka ayakları felç olan "Gümüş" hayvanseverlerin yürüteç desteğiyle yeniden adım attı

SİDAR CAN EREN - Tunceli'de arka ayakları felçli olan "Gümüş" isimli köpek, hayvanseverlerin temin ettiği tekerlekli yürüteç sayesinde yeniden adım attı.

Kentin Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Devrim Güçlü'nün evinin bahçesinde baktığı dişi çoban köpeği, yaklaşık 3 ay önce felç oldu.

Yürüme yetisini kaybeden köpeğin durumuna üzülen Güçlü, kentte faaliyet yürüten Dersim Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile (DERHAYKO) iletişim kurarak destek istedi.

Bunun üzerine hayvanın kontrollerini yapan dernek üyeleri, sosyal medyada Gümüş için tekerlekli yürüteç kampanyası başlattı.

Kısa süre sonra Marmaris Hayvan Hakları Derneği'nden bir kişi, DERHAYKO üyeleriyle irtibata geçerek istenilen yürüteci kargoyla Tunceli'ye gönderdi.

Gümüş, yaşamını sürdüğü evin bahçesinde yürüteçle artık rahatça hareket edebiliyor.

- "Gümüş'ün yürümesine hep birlikte ayak, yürek ve hayat olduk"

DERHAYKO üyesi Dilşah Mak, AA muhabirine, sahipsiz hayvanlar için il merkezi ve ilçelerde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Sahipsiz köpek ve kediler için kısırlaştırma işlemi yaptıklarını belirten Mak, şöyle konuştu:

"Hayvanlara yönelik barınma, yaşatma ve besleme gibi çalışmalarımız da oluyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyoruz ve bu anlamda bize çok fazla insan ulaşıyor. Devrim Hanım da Gümüş için bize ulaşarak felç kalmış bir köpeğe baktığının bilgisini verdi. Biz de hemen dernekteki arkadaşlarla köpeğin bulunduğu yere gittik ve ne yaparız diye düşündük. Hayvan için sosyal medyadan çağrı başlattık. Marmaris Hayvan Hakları Derneği'nden Tülin Hanım kampanyamıza destek verdi. Daha önce başka bir canın tedavisinde kullanılmış yürüteci bize hediye etti."

Mak, yürüteç sayesinde Gümüş'ün yürümeye başladığını dile getirerek, "Felç ve yürüme yetisini kaybeden hayvanlara asla sırtımızı dönmüyoruz ve böyle canlıları uyutmaya kesinlikle karşıyız. Gümüş'ün yürümesine hep birlikte ayak, yürek ve hayat olduk. Umarım bu anlamda daha çok cana dokunabiliriz." ifadelerini kullandı.

- Günde 3 kez süt ve et ürünleriyle besleniyor

Devrim Güçlü de köpeğe iki yıldır baktığını ve hayvanın aniden rahatsızlandığını ifade etti.

Evinde kedi ve köpek beslediğini anlatan Güçlü, "Gümüş her gün kapımın önüne gelip mamasını yiyordu ve tekrar sokağa dönüyordu. Üç ay önce de felç oldu ve bakımını üstlendim. Sabah kalktığım zaman onu dışarı getiriyorum ve tuvaletini yapmasına yardımcı oluyorum. Gümüş'ü günde üç kez süt, çökelek, haşlanmış tavuk ve ciğerle besliyorum." diye konuştu.