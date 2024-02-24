Tunceli Belediyesi, çöp kamyonundan düşerek ölen işçi için 3 gün sonra açıklama yaptı TUNCELİ'de çöp kamyonunun arkasından düşerek yaşamını yitiren temizlik görevlisi Zülfü Çelikdemir için belediye tarafından yapılan açıklamada, Çelikdemir'in ağır işte çalışamaz raporunun Temmuz 2023'te dolduğu ve yenilenmediği, olay ile ilgili açıklamanın ilk günlerden yapılmayışının; Çelikdemir'in sağlığına kavuşup doğru bilgiyi kendisinin aktaracağı düşüncesiyle yapılmadığı belirtildi. Olay, 12 Şubat'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir, tutunduğu hareket halindeki belediyeye ait çöp kamyonunun arkasından yola düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çelikdemir, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Çelikdemir, yoğun bakımdaki tedaviye cevap vermeyince, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürerken, Tunceli Belediyesi de konu ile ilgili idari soruşturma başlattı. Çelikdemir, olaydan sonraki gün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ailesi ve yakınları tarafından cansız bedeni alınan Çelikdemir, gözyaşları içerisine defnedildi. Çelikdemir'in ailesi olayla ilgili 'ihmal olduğu ve Zülfü'nün belediye tarafından mobbinge maruz bırakıldığını ileri sürerek belediyeye tepki gösterdi ve açıklama yaptı. 'SAĞLIĞINA KAVUŞUP AÇIKLAMAYI KENDİSİNİN YAPACAĞINI DÜŞÜNDÜK, BEKLEDİK' Tunceli Belediyesi Zülfü Çelikdemir'in yaşamını yitirdiği 3'üncü gün yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "'Ağır işte çalışamaz raporu Temmuz 2023'te doldu ve yenilenmedi. İlk günden açıklama yapmadık. Çünkü Zülfü'nün sağlığına kavuşup kendisinin sağlıklı bilgiyi kamoyuna açıklama düşüncesiyle bekledik. Öncelikle 12 Ocak'ta belediyemize ait çöp aracından düşerek hayatını kaybeden belediye personelimiz Zülfü Çelikdemir'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bizler olayda taraf olarak Zülfü arkadaşımızın yaşama tutunup kazayla ilgili yaşananları kendisinin aktarması umudu içerisindeydik. Maalesef arkadaşımızı da umudumuzu da kaybettik. Bu nedenle belediye olarak konuya dair kamuoyuna bir açıklama yapmayı sorumluluk olarak görmekteyiz. Arkadaşımız Zülfü Çelikdemir ilk defa 11 Mart 2017'de belediyemizin temizlik işlerini yapan Ro İnşaat Şirketi'nde Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde beden işçisi olarak işe başlamıştır. İşe başlarken 3 Aralık 2014 tarihli heyet raporunda Çölyak hastası olduğu belirtilmektedir. Aynı raporda ağır ve tehlikeli işlerde çalışamayacağına dair bir ibare yoktur. Belediye şirketine işçi statüsüne geçerken ilettiği başvuru formunda ise 'Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığı' yönünde beyanı mevcuttur. 12 Haziran 2021 tarihinde sunulan ikinci raporda da benzer bir içerik söz konusudur. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışamayacağına dair bir ibare yoktur. Ek olarak söz konusu ikinci raporun geçerlilik süresi 12 Haziran 2023 tarihinde son bulmuş olmasına rağmen bu rapor yenilenmemiştir. Kazanın olduğu ilk gün Belediye Başkan vekili, başkan yardımcısı, belediye başkanı danışmanları, birim müdürü, saha sorumlusu ve mesai arkadaşları hastaneye gidip arkadaşımızın ve ailesinin yanında olmaya çalışmış fakat aile belediye yetkililerini hastanede istemediğini belirtmiştir. Ailenin tepkisel, duygusal yaklaşımı saygı ile karşılanmış ve hastaneden ayrılmak zorunda kalınmıştır. Aynı hassasiyet cenaze törenine katılmayarak da gösterilmiştir. Ancak belediye yetkilileri her zaman arkadaşımızın ve ailesinin ihtiyaçlarını giderebilmek, destek olabilmek için girişimlerde bulunmaya devam etmiştir" denildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 19:45 Güncelleme: 24.02.2024 - 19:45 facebook

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