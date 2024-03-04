Tuncer Bakırhan: 1 Nisan'da o tabelayı 'Dersim Belediyesi' olarak değiştireceğiz

HALKLARINEşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Geldiğimizde belediye binasının üzerine 'Dersim' yazmıştık ama arkadaşlarımızın yerine atanan gaspçı kayyım 'Dersim' ismini silerek Tunceli ismini oraya bıraktı. Sizlere söz veriyoruz; 1 Nisan'da o tabelayı arkadaşlarımız tekrardan 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirecektir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Halk Buluşması' programı kapsamında Tunceli'ye geldi. Bakırhan, Sanat Sokağı'nda partililerle bir araya gelerek Seyit Rıza Meydanı’na kadar yürüdü. Burada seçim otobüsünün üzerinde partililere hitap eden Bakırhan, yerel seçimi kazandıkları gün Tunceli Belediyesi tabelasının yerine 'Dersim Belediyesi' yazılı tabela asacaklarını belirterek, "Seyit Rıza'nın torunları Dersim demekte inat edecek, Dersim diyecek. Burası, binlerce yıl Dersim olarak kalacaktır. Geldiğimizde belediye binasının üzerine 'Dersim' yazmıştık ama arkadaşlarımızın yerine atanan gaspçı kayyım 'Dersim' ismini silerek Tunceli ismini oraya bıraktı. Sizlere söz veriyoruz; 1 Nisan'da o tabelayı arkadaşlarımız tekrardan 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirecektir. 'Murat kardeşimiz gelirse, şirketler kazanacak' dediler. Demek ki AKP, şirketlerin, sermayedarların partisiymiş. Bunu da kendi bakanları söylüyor. Rantçılara, şirketlere, madencilere hizmet eden bir partinin karşısında emekçilerin ve yoksulların adresi vardır. O da DEM Parti’dir" dedi.