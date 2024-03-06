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        Sahte vizeyle 7 kişiyi dolandıranlara 'Banker Bilo' operasyonu: 3 tutuklama

        TUNCELİ'de sosyal medya üzerinden oluşturdukları 'Vize işlem merkezi' sayfasından, Avrupa ülkelerine gitmek isteyenleri yaklaşık 1,5 milyon TL dolandıran 3 şüpheli, düzenlenen 'Banker Bilo' operasyonuyla Erzincan'da yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:40
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        Sahte vizeyle 7 kişiyi dolandıranlara 'Banker Bilo' operasyonu: 3 tutuklama
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        TUNCELİ’de sosyal medya üzerinden oluşturdukları ‘Vize işlem merkezi’ sayfasından, Avrupa ülkelerine gitmek isteyenleri yaklaşık 1,5 milyon TL dolandıran 3 şüpheli, düzenlenen ‘Banker Bilo’ operasyonuyla Erzincan’da yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Tunceli’de Avrupa ülkelerine seyahat etmek isteyen 7 kişi, sosyal medyada karşılaştıkları reklamlarla ulaştıkları ‘Vize işlem merkezi’ sayfasından yaptıkları işlem sonrası polisi arayıp, dolandırıldıkları ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, şüphelilerin tespiti için özel ekip kurdu. Yapılan araştırmada, sayfayı yöneten şüphelilerin, seyahat etmek isteyenlerden vize işlemleri için ilk etapta bin euro, daha sonra da bilgisayar ortamında hazırladıkları sahte olumlu vize dokümanını göstererek 6 bin euro, uçakla ulaşım işlemleri için de bilet ücreti aldıkları belirlendi. Erzincan’da yaşadıkları tespit edilen 3 şüpheli için, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle, ‘Banker Bilo’ adı verilen operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerinde gözaltına alınan 3 şüpheli Tunceli’ye getirildi. 7 kişiyi toplam 1,5 milyon lira dolandıran şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, mağdur sayısının artabileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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