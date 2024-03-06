Babacan: Seçmenle kavga halinde bir muhalefet görüyoruz

DEVAPartisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Muhalefet, genel seçimlerde iktidar olamamanın acısını seçmenden çıkarıyor. Seçmenle kavga halinde bir muhalefet görüyoruz" dedi.

Ali Babacan, 31 Mart'ta yerel seçimleri çalışmaları kapsamında Tunceli'ye geldi. Seçim otobüsüyle kent merkezini gezen Babacan, esnafı ve halkı selamladı. Babacan, daha sonra parti binasına geçerek, partililer ve merkez ile ilçe belediye başkan adaylarıyla bir araya geldi. Parti binasında konuşan Babacan, ana muhalefetin de iktidara benzediğini belirterek, "Gerçekten bildiğiniz gibi ülkede sıkıntılar büyük; ama muhalefetin de durumuna bakıyoruz, çok üzülüyoruz. Gerçekten Türkiye, çok daha kaliteli bir siyaseti hak ediyor. Türkiye, çok daha düzgün bir siyaset hak ediyor. İktidarın da muhalefetin de şu anda ülkeye bir hizmet sunmak, bir fayda sağlamak şansını görmüyoruz. Zaten bunu görmediğimiz için DEVA Partisi'ni kurduk. İktidarda da muhalefette sıkıntıların büyük olduğunu gördüğümüz için yepyeni bir yol açalım diye çalışmaya başladık. İktidara da muhalefete de bakıyorsunuz; depreme karşı önlem almadılar. İktidarı da muhalefeti de torpilin önüne geçebilirler mi? Muhalefete mensup belediyelerde torpil yok mu? İktidar da muhalefet de sokakları, güvenli hale getiremediler. Deprem oldu iktidardan da muhalefetten de tek bir istifa gerçekleşmedi. Zihniyet aynı olduğu sürece bir şey başarma imkanları olmayacak. Zihniyet aynı olduğu sürece iktidarın da muhalefetin de yeni bir söz söyleme gücü olmayacak. Muhalefet, genel seçimlerde iktidar olamamanın acısını seçmenden çıkarıyor. Seçmenle kavga halinde bir muhalefet görüyoruz. Türkiye'de biri çıkıyor; sokakta kendisine küçük bir eleştiri getirene hemen kızıyor, azarlıyor. Bir başkası çıkıyor; yasal hakkı olan bedelli askerlikle ilgili gençlere çatıyor. O yüzden hep söylüyoruz; iktidarı da muhalefeti de şu anda Türkiye'de bir düşmanlık ve öfke üretiyor. Başka bir şey üretmiyor" dedi.

'BİZDEN BAŞKA İMZALARININ ARKASINDA DURAN VAR MI'

Babacan, "DEVA kadroları olarak hazırız ve bu konudaki samimiyetimizi genel seçimlerden önce gösterdik. Yerel seçimlerden önce DEVA Partisi olarak ne yaptık? 6'lı masada birbirine benzemeyen 6 partiyle bir araya geldik. Ama dedik ki geçmişimiz üzerinde uzlaşmamız mümkün değil. Sen şunu yaptın, sen şusun, sen busun. 'Geçmişle anlaşamayız ama ülkemizin yarınlarında anlaşalım' dedik ve büyük bir gayret ortaya koyduk. Bütün bu çalışmalarımızı, DEVA Partisi'nin bütün eylem planlarını masaya koyduk ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. 84 maddelik bir anayasa değişikliği metni üzerinde ve tam 2300 maddelik bir ortak politika metni üzerinde mutabık kaldık. Bu Türkiye'de bir ilk; daha önce eşi benzeri görülmemiş bir çalışma. Bu ülkenin yarınlarına mutabık kaldık. Bizi destekleyen vatandaşlarımızın sayısı, yüzde 48'de kaldı. Bana o gün, bugündür soruyorlar; doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız. Diyorum ki tarihin doğru bir noktasında, doğru bir yerde oturduk. Bütün bandı geri sarsak, tekrar aynı şeyleri yapardık. Ama 6'lı masada oturan diğer partilere bir sorun bakalım. Bizden başka imzaların arkasında duran var mı? Bizden başka o gün yaptığımız doğruydu diyebilen var mı? İşte siyaseti samimiyetle yapıyoruz. Çizgimizi bozmadan yapıyoruz. Kuruluşumuza ne söylediysek, aynı şeyleri söylemeye devam ediyoruz" diye konuştu.