Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Babacan: Seçmenle kavga halinde bir muhalefet görüyoruz

        DEVAPartisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Muhalefet, genel seçimlerde iktidar olamamanın acısını seçmenden çıkarıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 17:41 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babacan: Seçmenle kavga halinde bir muhalefet görüyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEVAPartisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Muhalefet, genel seçimlerde iktidar olamamanın acısını seçmenden çıkarıyor. Seçmenle kavga halinde bir muhalefet görüyoruz" dedi.

        Ali Babacan, 31 Mart'ta yerel seçimleri çalışmaları kapsamında Tunceli'ye geldi. Seçim otobüsüyle kent merkezini gezen Babacan, esnafı ve halkı selamladı. Babacan, daha sonra parti binasına geçerek, partililer ve merkez ile ilçe belediye başkan adaylarıyla bir araya geldi. Parti binasında konuşan Babacan, ana muhalefetin de iktidara benzediğini belirterek, "Gerçekten bildiğiniz gibi ülkede sıkıntılar büyük; ama muhalefetin de durumuna bakıyoruz, çok üzülüyoruz. Gerçekten Türkiye, çok daha kaliteli bir siyaseti hak ediyor. Türkiye, çok daha düzgün bir siyaset hak ediyor. İktidarın da muhalefetin de şu anda ülkeye bir hizmet sunmak, bir fayda sağlamak şansını görmüyoruz. Zaten bunu görmediğimiz için DEVA Partisi'ni kurduk. İktidarda da muhalefette sıkıntıların büyük olduğunu gördüğümüz için yepyeni bir yol açalım diye çalışmaya başladık. İktidara da muhalefete de bakıyorsunuz; depreme karşı önlem almadılar. İktidarı da muhalefeti de torpilin önüne geçebilirler mi? Muhalefete mensup belediyelerde torpil yok mu? İktidar da muhalefet de sokakları, güvenli hale getiremediler. Deprem oldu iktidardan da muhalefetten de tek bir istifa gerçekleşmedi. Zihniyet aynı olduğu sürece bir şey başarma imkanları olmayacak. Zihniyet aynı olduğu sürece iktidarın da muhalefetin de yeni bir söz söyleme gücü olmayacak. Muhalefet, genel seçimlerde iktidar olamamanın acısını seçmenden çıkarıyor. Seçmenle kavga halinde bir muhalefet görüyoruz. Türkiye'de biri çıkıyor; sokakta kendisine küçük bir eleştiri getirene hemen kızıyor, azarlıyor. Bir başkası çıkıyor; yasal hakkı olan bedelli askerlikle ilgili gençlere çatıyor. O yüzden hep söylüyoruz; iktidarı da muhalefeti de şu anda Türkiye'de bir düşmanlık ve öfke üretiyor. Başka bir şey üretmiyor" dedi.

        'BİZDEN BAŞKA İMZALARININ ARKASINDA DURAN VAR MI'

        Babacan, "DEVA kadroları olarak hazırız ve bu konudaki samimiyetimizi genel seçimlerden önce gösterdik. Yerel seçimlerden önce DEVA Partisi olarak ne yaptık? 6'lı masada birbirine benzemeyen 6 partiyle bir araya geldik. Ama dedik ki geçmişimiz üzerinde uzlaşmamız mümkün değil. Sen şunu yaptın, sen şusun, sen busun. 'Geçmişle anlaşamayız ama ülkemizin yarınlarında anlaşalım' dedik ve büyük bir gayret ortaya koyduk. Bütün bu çalışmalarımızı, DEVA Partisi'nin bütün eylem planlarını masaya koyduk ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. 84 maddelik bir anayasa değişikliği metni üzerinde ve tam 2300 maddelik bir ortak politika metni üzerinde mutabık kaldık. Bu Türkiye'de bir ilk; daha önce eşi benzeri görülmemiş bir çalışma. Bu ülkenin yarınlarına mutabık kaldık. Bizi destekleyen vatandaşlarımızın sayısı, yüzde 48'de kaldı. Bana o gün, bugündür soruyorlar; doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız. Diyorum ki tarihin doğru bir noktasında, doğru bir yerde oturduk. Bütün bandı geri sarsak, tekrar aynı şeyleri yapardık. Ama 6'lı masada oturan diğer partilere bir sorun bakalım. Bizden başka imzaların arkasında duran var mı? Bizden başka o gün yaptığımız doğruydu diyebilen var mı? İşte siyaseti samimiyetle yapıyoruz. Çizgimizi bozmadan yapıyoruz. Kuruluşumuza ne söylediysek, aynı şeyleri söylemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı siyasi şantajcılık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı siyasi şantajcılık
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Pes dedirten dolandırıcılık
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın

        Benzer Haberler

        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu
        Tunceli'de vize dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Tunceli'de vize dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Sahte vizeyle 7 kişiyi dolandıranlara 'Banker Bilo' operasyonu: 3 tutuklama
        Sahte vizeyle 7 kişiyi dolandıranlara 'Banker Bilo' operasyonu: 3 tutuklama
        Deprem uzmanlarının uyardığı Tunceli'de, 12 konteyner kent kuruluyor
        Deprem uzmanlarının uyardığı Tunceli'de, 12 konteyner kent kuruluyor
        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, deprem riskine karşı kentte yapılan çalışmalar...
        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, deprem riskine karşı kentte yapılan çalışmalar...
        Tuncer Bakırhan: 1 Nisan'da o tabelayı 'Dersim Belediyesi' olarak değiştire...
        Tuncer Bakırhan: 1 Nisan'da o tabelayı 'Dersim Belediyesi' olarak değiştire...