DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Tunceli'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Babacan, beraberindekilerle ilk olarak kentin Çemişgezek ve Pertek ilçelerini ziyaret etti, ardından il merkezine gelerek seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.

Partisinin İl Başkanlığında düzenlenen programa katılan Babacan, buradaki konuşmasında, Tunceli'nin doğası ve insanıyla güzel bir kent olduğunu söyledi.

Sağlam kadrolarla seçim çalışması yürüttüklerini belirten Babacan, Türkiye'nin çok daha düzgün ve iyi şekilde yönetilmesine aday olduklarını kaydetti.

Tunceli'nin deprem bölgesi olduğunu ifade eden Babacan, "Gerçekten bu coğrafyanın hiçbir estetik zarara uğramadan uygun tabiatıyla depreme uyumlu bir hazırlık çalışması yapılması lazım. Rant bir kenara bırakılıp önce insan, önce şehir, önce tabiat, önce Munzur dememiz lazım. Ancak bu şekilde kentsel yenilenme yapılırsa gelecek nesiller için güzel bir iş yapmış oluruz ama bunun dışında yapılacak her şey bu kadim şehre verilmiş en büyük zarar olacaktır." dedi.

Babacan, belediyecilik anlayışlarında parti ayrımı olmadığını dile getirerek, "Belediye herkese adil bir hizmet sunmak zorundadır. Dersim coğrafyasını, buranın lezzetini, kültürünü, doğasını tanıtan etkinlikleri artırmamız gerekiyor. Onlara bir şehir nasıl yönetilir göstereceğiz ki ülke nasıl yönetilir anlasınlar." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Babacan, partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı.