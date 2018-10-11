Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Dursun Kaplan'ın oğlu Uğur Kaplan, geçen yıl Çince öğrenmek i çin Çin'e gitti.

DHA'nın haberine göre Marmaris Belediyesi'nin kardeş şehri 120 milyon nüfuslu Shandong Eyaleti'nin başkenti Jinan'a yerleşen Kaplan, beklemediği bir üne kavuştu.

Bir reklam ajansı, Kaplan'dan bir reklam filminde oynamasını istedi. Teklifi kabul eden Kaplan, ok ve yay üreten Türk firmasının Çin'de yayınlanan reklamında oynadı.

Oyunculuğu beğenilen Kaplan, Çin'de yayınlanan toplam 8 reklam filminde rol aldı. Çin'de tanınan bir oyuncu olan Uğur Kaplan, ayrıca özellikle aksiyon içerikli bir film ve 2 dizide de rol aldı.

TV'DEKİ MAGAZİN ŞOVLARININ ARANAN KONUĞU

Çin'deki magazin ve realite şovlarına çıkan Kaplan, kazandığı parayla geçimini sağlayıp, aynı zamanda dil öğrenmeye devam ediyor.

Uğur Kaplan, "Anadolu Üniversitesi İngilizce İşletmeyi bitirdim. Hem master yapmak hem de dil öğrenmek için Çin'e gittim. Burada hem Çince öğreniyorum hem de ekonomi üzerine eğitim alıyorum. Çin'in önde gelen reklam ajansları benim bir reklamdaki rolümü görmüş ve beğenmiş. Gelen teklifleri değerlendirdim. Şu an Shandong Eyaleti'nin başkenti Jinan'da çok sayıda reklamda oynuyorum. Aksiyon dizi ve film çalışmaları var. Bir yıl içinde tanınan ve aranan yüz oldum. Hedefim ekonomi alanda ihtisas yapmak. Hem okuyorum hem dil öğreniyorum hem de geçimimi sağlıyorum. Şartlar ve konumum iyi olduğu takdirde burada çeşitli işletmeler açabilirim" dedi.

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