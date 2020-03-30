Türk Kızılay, karantinadaki 20 bin kişiye üç öğün yemek hizmeti sunuyor

AA

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kerem Kınık, toplum olarak daha fazla dayanışmaya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bizler Kızılay olarak bu olağanüstü dönemde tüm kaynaklarımızı ihtiyaç sahipleri için seferber ediyoruz. 8 bin 111 gönüllü profesyonel ile seferberlik ilan ettik, sahada çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

Son 2 haftadır gözlem altındaki vatandaşlara yemek desteğini eksiksiz yerine getirdiklerini belirten Kınık, şunları kaydetti:

"42 il, 63 noktada karantina altında olan toplam 19 bin 993 vatandaşımıza 627 bin 481 öğün beslenme desteği sunuyoruz. Hepsine şifa ve sağlık dileklerimizi iletiyoruz. 152 yıllık tarihimiz bize zor günleri atlatmada dayanışmanın önemini öğretti. Kızılay, hayat normale dönene kadar yardım çalışmalarını sürdürecek."