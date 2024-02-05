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        Haberler Magazin Türkan Şoray, Moskova'dan hasta döndü

        Türkan Şoray, Moskova'dan hasta döndü

        Türkan Şoray, 'Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin'in 46 yıl sonra düzenlenen yeni galasına onur konuğu davetlisi olarak Moskova'ya gitmişti. Şoray Moskova'dan hasta döndü

        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 05.02.2024 - 16:21 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:21
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        Moskova'dan hasta döndü
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        Türkan Şoray, başrolünde yer aldığı 1978 yapımı 'Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin' adlı sinema filminin o sıralarda başka bir filmin setinde olduğu için Moskova'daki galasına katılamamıştı.

        46 YIL SONRA İKİNCİ GALA

        Nâzım Hikmet'in 'Ferhat ile Şirin' adlı üç perdelik oyunundan esinlenilerek senaryolaştırılan, Türkan Şoray'a başrollerde, Faruk Peker ve Alla Sigalova'nın eşlik ettiği Türk - Rus ortak yapımı 'Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin' filmi için 46 yıl sonra Moskova Nâzım Hikmet Vakfı tarafından yeni bir gala düzenlendi.

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        ONUR KONUĞU OLDU

        Türkan Şoray, gala gecesinde gerek Ruslar gerekse orada yaşayan Türklerin yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı.

        Galanın onur konuğu olarak Moskova'ya giden Türkan Şoray, hem şehri gezdi hem de gala gecesinde filmi yeniden izleyerek nostaljik duygular yaşadı.

        İNER İNMEZ YÜKSEK ATEŞ ŞİKÂYETİYLE ÖZEL DOKTORUNA GİTTİ

        Ne var ki sıfırın altındaki sıcaklıkta Moskova'yı gezen Türkan Şoray, Türkiye'ye hasta döndü. Şoray, yüksek ateşle Türkiye'ye dönerken uçaktan iner inmez muayene olmak için özel doktoruna gitti. Oldukça üşüttüğü öğrenilen Türkan Şoray, evinde dinlenmeye çekilirken bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Şahikalar Sinema Kulübü etkinliğine Ediz Hun ile birlikte katılacaktı. Şoray'ın hastalanması üzerine etkinlik, önümüzdeki haftaya ertelendi.

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        #Türkan Şoray
        #moskova
        #Nazım Hikmet
        #Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin

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