Türkan Şoray, Moskova'dan hasta döndü

Türkan Şoray, başrolünde yer aldığı 1978 yapımı 'Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin' adlı sinema filminin o sıralarda başka bir filmin setinde olduğu için Moskova'daki galasına katılamamıştı.

46 YIL SONRA İKİNCİ GALA Nâzım Hikmet'in 'Ferhat ile Şirin' adlı üç perdelik oyunundan esinlenilerek senaryolaştırılan, Türkan Şoray'a başrollerde, Faruk Peker ve Alla Sigalova'nın eşlik ettiği Türk - Rus ortak yapımı 'Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin' filmi için 46 yıl sonra Moskova Nâzım Hikmet Vakfı tarafından yeni bir gala düzenlendi. REKLAM

ONUR KONUĞU OLDU Türkan Şoray, gala gecesinde gerek Ruslar gerekse orada yaşayan Türklerin yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı. Galanın onur konuğu olarak Moskova'ya giden Türkan Şoray, hem şehri gezdi hem de gala gecesinde filmi yeniden izleyerek nostaljik duygular yaşadı.