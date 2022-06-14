'Turkish Airlines değil Türkiye Hava Yolları yazacağız'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Türkiye'nin uzay macerasında yeni bir aşama olan bu uydumuza kadar geçen süreç aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün hikayesidir. Hatırlarsanız Türksat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri bizlere istihza ile yaklaşmıştı.Birilerinin o dönemde kendi aklınca dalga geçtiği 3A, aradan geçen 14 yılın ardından hâlâ aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor.

- Ardından uzay vatana yeni uydular da gönderdik. Türksat 4A 2014’te, Türksat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. Şimdi bu uydularımızın yanına yenilerini ekliyoruz. Geçtiğimiz yıl Türksat 5A ve Türksat 5B’yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya 2 uydu gönderebilen ender ülkeler arasına girdik. Bugün hizmete alacağımız Türksat 5B’nin uzay yolculuğu 19 Aralık 2021’de başladı. İnşallah önümüzdeki yıl bu vakitlerde 6A'yı da hizmete alacağız.

"TURKISH AIRLENS DEĞİL, TÜRKİYE HAVAYOLLARI YAZACAĞIZ"

- Uluslararası alanda Turkey olarak kullanılan ismini Türkiye'ye çevirerek bu doğrultuda sembolik öneme haiz adımı attık. Artık Turkey yok Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines değil, Türkiye Havayolları yazacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprü sayesinde medeniyetimizin tarihimizden aldığımız güçle yüzümüzü geleceğe dönüyoruz.

- Türksat 5B uydumuz TV ve genişbant uydu kapasitemizi Afrika'dan Ortadoğu'ya Asya'ya kadar kesintisiz hale getirecektir. Kırsal ve dağlık yerlerde iletişim sürmesi için bu uydumuz afet ve acil durum hizmetlerine destek sağlayacaktır. Yetersiz internet altyapısı nedeniyle uzaktan eğitim programlarına katılmakta zorluk çekilmişti. Bu sorun da ortadan kalkacaktır. 30 yıl boyunca hizmet verecek Türksat 5B uydumuz ülkemiz frekans ve bölge haklarının da korunmasını temin edecektir.

- Mutlaka çözmemiz gereken bir diğer konu da fiber internet altyapısını yaygınlaştırmamızdır. Bu konuda yavaş gittiğimizin farkındayız. Türk Telekom'daki sorunun çözümüyle bu alanda çalışan diğer firmaları da teşvik ederek fiber internet altyapısının geliştirilmesini sağlayacağız. Kırsala fiber götürecek ortak yapının kurulmasını da destekleyeceğiz. Fiber altyapının hızla yaygınlaştırılmasının önündeki engelleri de hızla kaldıracağız. Ülkemizi 5G'ye hazır hale getirmiş olacağız.