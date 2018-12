Türk Kızılayı tarafından Suriye'nin İdlib kentinin Han Şeyhun bölgesinde yapılan anaokulu için açılış töreni düzenlendi. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak İdlib'e giden Kerem Kınık ve beraberindeki Kızılay ekibi, anaokulunda inceleme yapıp, Suriyeli çocuklarla sohbet etti.

Küçük çocukların savaş psikolojisinden çıkarılarak, geleceğe eğitimli şekilde hazırlanmalarını desteklediklerini anlatan Kerem Kınık, bu kapsamda birçok noktada inşa ettikleri veya tadilatını gerçekleştirdikleri okullardaki öğrencilerin kırtasiye gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getirdi. Anaokulundaki öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Kınık, daha sonra çocuklara oyuncak, kıyafet ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Kınık, okulun bulunduğu bölgedeki bazı ihtiyaç sahibi ailelere de gıda kolileri bıraktı.

KADINLAR İÇİN TERZİHANE

DHA'da yer alan habere göre ardından aynı bölgede kurulan terzihanenin açılışı gerçekleştirildi. Kızılay tarafından alınan dikiş makineleriyle kadınların istihdam edileceği terzihanede, üretilen ürünler yine kurum tarafından satın alınarak, ihtiyaç sahibi savaş mağdurlarına dağıtılacak. Böylece hem ihtiyaç sahibi sivillerin kıyafet ihtiyacı karşılanacak, hem de ekonomik gelir elde edecek kadınların terzi olmalarına imkan sağlanacak.

"5 MİLYON KİŞİ ÜLKEYİ TERK ETTİ"

Açılışı yapılan terzihanede kadınlarla sohbet eden ve burada üzerinde Kızılay yazılı pastayı kesen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye iç savaşanın dünyadaki en büyük krizlerden olduğunu ifade etti. 8 yıllık savaşta 23 milyonluk ülke nüfusunun yarısından fazlasının silah zoruyla evlerini terk etmek zorunda kaldığını anlatan Kınık, zorunlu göçe maruz kalan 5 milyonu aşkın kişinin ülke dışına çıktığından bahsetti.

Suriye içerisinde kalan 7 milyon insanın ülke içerisinde mülteci durumunda olduğunu anlatan Kınık, "Bunların 5 milyona yakını bizim Türkiye sınırındaki İdlib, Afrin, Cerablus hattında yaşıyor. Buralardaki olağanüstü şartlar ve çatışmalar nedeniyle bu insanlar evlerinin geçimini sağlayamıyor ve yardıma muhtaçlar" dedi.

"HER GÜN İNSANI YARDIM GİDİYOR"

Her gün Türkiye'den savaş mağduru siviller için Suriye'ye insani yardımın gönderildiğini ve 8 yıllık süreçte sınır ötesine ulaştırılan yardımın 42 bin TIR'ı aştığını anlatan Kınık, şunları söyledi: "Türkiye'den her gün bu Afrin, El Bab, Cerablus, İdlib bölgesine insani yardım malzemesi gönderiliyor. İç bölgelerde 30 civarında desteklediğimiz mülteci kampı var ve buradaki 150 bin insana yardım gidiyor. Kamplar dışındaki yüksek nüfusların yaşadığı bölgelere de çok boyutlu desteklerimiz devam ediyor. Bu desteklerimizden birisi de bugün açılışını yaptığımız terzihane. Bu atölyede Suriyeli kardeşlerimiz terziliği öğrenecek. Kadınlarımıza, kumaş ve iplik vereceğiz, onlar da yapacak. Daha sonra biz bu ürünleri satın alacağız ve kamplardaki ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Onlar para kazanınca kendi işlerini kuracaklar. Bir anlamda mikrokredi desteği sağlayacağız. Bu sistemi kamplarda yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. İhtiyaç duyulan diğer konularda da İdlib'den Menbiç'e kadar desteğimiz devam edecek. Suriye'nin içine Kızılay aracılığıyla iç savaşın ardından ulaştırılan yardım 42 bin TIR'ı geçti. Her gün yaklaşık 100 civarında TIR farklı kapılardan Suriye içine ulaştırılıyor."

GERİ DÖNENLERİN SAYISI 200 BİNİ AŞTI

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye içinde mülteci durumuna düşen ve Türkiye sınırına yakın bölgelerde yaşamını sürdüren insanların korunmaya ihtiyacı olduğunu dile getirdi. TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile oluşan barış ortamının geri dönüşe katkı sunduğunu ve bu durumun sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Kınık, şunları söyledi: "Buradaki insanların korunmaya ihtiyacı var. İdlib, çatışmasızlık bölgesinin tahkim edilmesi ve barışın tesis edilmesiyle rahatladı ama korku devam ediyor. Bu insanları burada koruyup tutamazsak gidecekleri tek yer Türkiye. Türkiye'deki mülteci nüfusu da doygunluğa ulaştı. Buradaki barış ortamı nedeniyle buraya göç eden sayısı 200 bini aştı. 200 bin insanı aşan geri dönüş var. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı gibi barış operasyonları geri dönüşü hızlandırdı. Türk Kızılayı olarak biz buradaki okulları destekliyoruz, sadece temel insani ihtiyaç değil, gelecekleri konusunda da destek veriyoruz. Biz tüm bunları yaparken maalesef Türkiye olarak bölgede yalnız olduğumuzu söyleyebilirim. Bu anlamda dünyaya çağrımızı yineliyoruz. Türkiye sınırına yakın noktada mülteci durumunda 7 milyon insan var. Bu insanlar destek ve yardım olmazsa ayağa kalkamayacak durumda. Bunların ayağa kalkamaması ve çökmesi, istismar edilmesi ve farklı amaçlarla farklı yerlerde karşımıza çıkması anlamına geliyor. Bunun için bu insanlara desteğin sürekli olması gerekiyor."

MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE AÇILDI

Kınık, son olarak İdlib'in Türkiye sınırında yer alan ve bin 200 ailenin yaşadığı Kefer Lusin çadır kentinde kurulan mutfak ve çamaşırhanenin açılışını yaptı.

