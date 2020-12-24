Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün 200 baz puanlık faiz artırımına gitti. Son 2 toplantıda böylece 675 baz puanlık artırım yapılmış oldu. Politika faizi yüzde 17'ye yükseldi.

Son artırımla beraber Türkiye yüzde 17 ile dünyada politika faizi en yüksek 10 ülke arasına girdi. Haiti ile aynı seviyeye geldi. Dünyada en yüksek politika faizine sahip ülke yüzde 38.76 ile Venezuela. Bu ülkeyi yüzde 36 ile Arjantin ve yüzde 35 ile Venezuela takip ediyor.

Politika faizi en yüksek 20 ülke Sıra Ülke Politika faizi (%) 1 Venezuela 38.76 2 Arjantin 36 3 Zimbabve 35 4 Yemen 27 5 Liberya 25 6 Surinam 25 7 Kongo 18.5 8 İran 18 9 Haiti 17 10 Türkiye 17 11 Sudan 16.5 12 Angola 15.5 13 Sierra Leone 15 14 Güney Sudan 15 15 Gana 14.5 16 Özbekistan 14 17 Uruguay 13.5 18 Malawi 12 19 Gine 11.5 20 Nijerya 11.5

3 ÜLKEDE NEGATİF FAİZ

Faiz liginin üst tarafında durum böyleyken dünyada bugün itibarıyla 42 ülkede yüzde 1'in altında bir politika faizi uygulanıyor. Bunların 19'unu Euro Bölgesi ülkeleri oluşturuyor. Avrupa Merkez Bankası yüzde 0 faiz uygularken, ABD Merkez Bankası (Fed) da politika faizini yüzde 0.1 olarak belirlemiş durumda.

Dünyada 2 ülke ise negatif politika faizine sahip. Japonya'da politika faizi yüzde -0.1, Danimarka'da yüzde -0.6, İsviçre'de ise yüzde -0.75 olarak belirlenmiş durumda.

Türkiye bu arada G20 ülkeleri arasında mali krizden bir türlü çıkamayan Arjantin'in ardından 2. sırada yer alıyor. Avrupa ve ABD'de faizler ekonomik durgunluğun etkisiyle tarihi düşük seviyelerde yer alırken, Türkiye yüksek enflasyon sebebiyle bu trendin dışında kalıyor.

REEL FAİZ 2.97

Yüzde 17'lik faiz oranı TÜİK'in son açıkladığı enflasyon oranının 2.97 puan üzerinde yer alıyor. Son faiz artırımıyla beraber Türkiye, Çin'le beraber G20'de reel faizin en yüksek olduğu 2 ülkeden birisi oldu. Gelişmekte olan ülkelerde faiz oranları yatırımcılara cazip gelmesi için hep gelişmiş ülkelerin üzerinde seyreder.

Farkın son zamanlarda artmış olmasında enflasyon oranı ve dolar kurundaki artışın yanında döviz rezervlerindeki düşüş de etkili oldu. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal da geçen haftaki '2021 Yılında Para ve Kur Politikası' sunumunda "Belirli plan dahilinde döviz rezervlerini artıracağız" diyerek rezervleri artırmanın bir politika önceliği olduğunu ortaya koydu.

Merkez'in rezervlerini artırması ve yüzde 5'lik orta vadeli enflasyon hedefine yaklaşılmasıyla Türkiye faiz liginde yeniden alt sıralara gerileyebilir.