Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle geçiş dönemi 0:00 / 0:00

AA

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirdi.

AA'nın haberine göre; Hükümetten yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan anlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.

Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan hükümetinin aldığı bu karardan sonra kimlikle seyahat uygulamasının başlayabilmesi için taraflar arasında kısa süre sonra bir protokol imzalanacağını belirtti.