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        Haberler Magazin Türkiye Kültür Yolu Festivali, Türkiye'nin yüzde 61'i oldu

        Türkiye Kültür Yolu Festivali, Türkiye'nin yüzde 61'i oldu

        Türkiye Kültür yolu Festivali, 'Dünyanın En Büyük Festivali' olma özelliğini her yıl geliştiriyor. Festival, 2023'te Türkiye'nin yüzde 25'ini kapsarken, bu oran 2025'te; yüzde 61'e yükseldi

        Giriş: 01.07.2025 - 09:56 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:35
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        Türkiye'nin yüzde 61'i oldu
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        2023'te; "Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyanın en büyük festivalidir" diye yazdığımda birçok kişi, "Neye göre?" şeklinde bir soru yöneltmişti.

        Haberin içinde de yer aldığı üzere büyüklüğü; kapsama alanı, düzenlenen etkinlik, katılan sanatçı ve ulaştığı kişi sayısına göreydi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak, illerimizin marka değerini artırmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2023'te 11 şehirde organize edildi. Düzenlendiği şehirlerin alanı; 135.281 km² (Türkiye'nin alanının % 17.26'sı), toplam nüfusu ise 21.624.794 kişi. (Türkiye'nin nüfusunun % 25.35'i) idi.

        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli Haberi Görüntüle

        2025'te ise Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin düzenlendiği şehir sayısı, 20'ye çıktı.

        TÜRKİYE NÜFUSUNUN % 61'i TÜRKİYE ALANININ % 38'İ

        ♦ Adana

        Alanı... 13.844 km²

        Nüfusu... 2.280.484

        Manisa

        Alanı... 13.339 km²

        Nüfusu... 1.475.353

        Şanlıurfa

        Alanı... 19.242 km²

        Nüfusu... 2.237.745

        Samsun

        Alanı... 9.725 km²

        Nüfusu... 1.382.376

        Bursa

        Alanı... 10.813 km²

        Nüfusu... 3.238.618

        Trabzon

        Alanı... 4.628 km²

        Nüfusu... 822.270

        Van

        Alanı... 20.924 km²

        Nüfusu... 1.118.087

        Nevşehir

        Alanı... 5.485 km²

        Nüfusu... 317.952

        Erzurum

        Alanı... 25.006 km²

        Nüfusu... 745.005

        Çanakkale

        Alanı... 9.817 km²

        Nüfusu... 568.966

        Kayseri

        Alanı... 16.970 km²

        Nüfusu... 1.452.458

        ♦ Gaziantep

        Alanı... 6.803 km²

        Nüfusu... 2.193.363

        Konya

        Alanı... 40.838 km²

        Nüfusu... 2.330.024

        Ankara

        Alanı... 25.632 km²

        Nüfusu... 5.864.049

        İstanbul

        Alanı... 5.461 km²

        Nüfusu... 15.701.602

        Malatya

        Alanı... 12.259 km²

        Nüfusu... 750.491

        Diyarbakır

        Alanı... 15.101 km²

        Nüfusu... 1.833.684

        Mardin

        Alanı... 8.780 km²

        Nüfusu... 895.911

        İzmir

        Alanı... 11.891 km²

        Nüfusu... 4.493.242

        Antalya

        Alanı... 20.177 km²

        Nüfusu... 2.722.103

        Türkiye'nin Nüfusu... 85.664.944

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Düzenlendiği Toplam İllerin Nüfusu... 52.423.783 (Türkiye'nin % 61'i)

        Türkiye'nin Alanı... 780.043 km²

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Düzenlendiği İllerin Toplam Alanı... 296.735 km² (Türkiye'nin % 38'i)

        2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana, Manisa, Şanlıurfa ve Samsun'da tamamlandı. Festival; 71 noktada yaklaşık 600 etkinliğin düzenlendiği / düzenleneceği Bursa'da devam ediyor. Kasım ayına kadar da diğer illerde tamamlanmış olacak.

        Bursa Kültür Yolu Festivali'nin açılışını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, sergileri gezerek küratörlerden bilgi aldı.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin misyonlarından biri; Bursa Kültür Yolu Festivali'nde de görüldüğü üzere, nadir sergilenen seçkin sergilere ev sahipliği yapması. 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir', 'Eskizden Piksele', 'Nuri Pakdil ve Kudüs Sergisi' ve 'Köklere Yolculuk Dijital Sanat Sergisi', o sergilerden bazıları...

        Türkiye Kültür Yolu Festivali, düzenlendiği şehirlerde ekonomik canlanmaya da neden oluyor. Bunun en iyi örneklerinden birini, geçtiğimiz hafta sonu bulunduğum Bursa Kültür Yolu Festivali çerçevesinde ziyaret ettiğim Cumalıkızık'ta gördüm.

        1300'lü yıllarda Uludağ'ın kuzey eteklerinde kurulmuş olan Cumalıkızık, 2014'te UNESCO tarafından dünya mirası olarak tescillendi. Osmanlı erken döneminin kırsal kesim sivil mimari örneklerinin günümüze kadar ulaştığı Cumalıkızık, tarihi dokusu nedeniyle yılın her döneminde yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıyor.

        Bursa Kültür Yolu Festivali'nde ziyaretçi sayısı, diğer günlere oranla katlanarak artınca Cumalıkızık esnafı, adeta bayram yapıyor. Cumalıkızık'ın açık hava müzesi kimliğine, açık hava pazarı niteliği de ekleniyor.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali ile ulaşması kolay kılınan sergiler, Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında da sanatseverlerle buluştu.

        PICASSO BURSA’DA: PABLO PICASSO: YARATILIŞ HER ŞEYDİR

        'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir' sergisi; dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso’nun sanat yaşamını ve kişisel ilişkilerinin eserlerine etkisini gözler önüne seriyor. Sergide, sanatçının gravür, çizim, poster, litografi ve fotoğraflarından oluşan; tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 74 eser yer alıyor. Lale Vakfı tarafından sanatseverlerle buluşturulan sergi, Picasso’nun farklı sanat disiplinlerindeki üretimlerini bir araya getirirken, onun sanatsal dönüşümünü de kapsamlı biçimde ele alıyor. Sergi, İtalya Kültür Bakanlığı tarafından Pablo Picasso’nun 50'nci yıl dönümü onuruna hazırlanan özel bir seçki olarak da dikkat çekiyor.

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        ESKİZDEN PİKSELE 'HUMAN' EDİSYONU

        'Eskizden Piksele', ulusal ve uluslararası alanda öne çıkan yeni medya sanatçılarını bir araya getirerek; dijital sanat, kinetik sanat, biyo-sanat, elektronik tekstil ve ses tasarımı gibi geniş bir disiplin yelpazesinden eserleri içeren karma bir seçki sunuyor.

        KÖKLERE YOLCULUK DİJİTAL SANAT SERGİSİ

        Türk resim sanatının tarihsel yolculuğu, 'Köklere Yolculuk Dijital Sanat Sergisi', dijital sanatın olanaklarıyla yeniden yorumluyor. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi arşivlerinden seçilen; aralarında Osman Hamdi Bey ve Abidin Dino gibi önemli sanatçıların da bulunduğu eserler, on güncel sanatçının yaratıcı dokunuşuyla dijital araçlar kullanılarak hazırlandı. Sergi, sanatın evrensel dilinin geçmişle geleceği buluşturduğu sergi, klasik eserlerin çağdaş dijital sanat formlarıyla yeniden hayat bulduğu etkileyici bir deneyim sunuyor.

        FİLİSTİN MÜCADELESİ UNUTULMADI: NURİ PAKDİL VE KUDÜS

        Merhum Nuri Pakdil’in edebî ve fikrî mirasını, Hüseyin Ünlü ve Ahmet Öğreten’in titiz çalışmalarıyla bir araya getiren Nuri Pakdil ve Kudüs Sergisi, Kudüs’ün İslam medeniyeti açısından taşıdığı derin anlamı, Filistin halkının onurlu direnişini ve bu kutlu davaya ömrünü adamış bir fikir ve gönül insanı olan Nuri Pakdil’in manevi mirasını, sanatın evrensel diliyle anlatıyor.

        SANAT GÜNEŞİ DOĞDUĞU TOPRAKLARDA ANILIYOR: ZEKİ MÜREN SERGİSİ

        Türkiye’nin Sanat Güneşi Zeki Müren’i kendi memleketinde çok özel bir sergiyle yeni nesillere anlatıyor. Sergide, Müren’in vasiyeti üzerine eserlerini bağışladığı Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı koleksiyonundaki eserler ve kişisel eşyaları ziyaretçilerle buluştu. Bursa’nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olan Zeki Müren’i ve sanat hayatını anlatan bu sergide; sahne kıyafetleri, gözlükleri, ayakkabıları, piyanosu, plakları ve birçok kişisel eşyasının yanı sıra bizzat kendi yazdığı besteler, mektuplar ve notlar yer alıyor.

        Bursa Kültür Yolu Festivali'nde ayrıca, şehrin farklı noktalarında birçok konu başlığı altında sergiler açıldı.

        ATA SPORU TÜRK OKÇULUĞU MASAYA YATIRILDI

        Geleneksel Türk Okçuluğu, Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 'Sportif ve Kültürel Bir Öge Olarak Geleneksel Türk Okçuluğu Açılış Paneli' ile kapsamlı bir şekilde ele alındı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Oditoryum Alanı’nda gerçekleşen çalıştayın açılış panelinde; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel birer konuşma gerçekleştirdi. Açılışın ardından, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, geleneksel okçuluğun geçmişi ve geleceği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

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        Açılış panelinin ardından düzenlenen 'Sportif ve Kültürel Bir Öge Olarak Geleneksel Türk Okçuluğu Çalıştayı' ise Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’nda gerçekleşti.

        TİYATRODAN OPERAYA ATÖLYEDEN SÖYLEŞİLERE

        Kayseri Devlet Tiyatrosu tarafından Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu’nda sahneye konulan 'Kiralık Konağın Kaba Güldürüsü' seyircilere Yeşilçam nostaljisi yaşatarak, keyifli bir güldürü sundu. Emrah Aktürk’ün yazdığı, Levent Aras’ın yönettiği oyuna Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

        Unesco Meydanı’nda verilen start ile başlayan 'FotoMaraton' ve 'FotoMaraton Çocuk' etkinliklerinde her yaştan onlarca fotoğrafçı, festivalin en güzel karelerini yakalamak için yarışmaya başladı.

        'FotoMaraton' serisi, oyuncu Özgür Özgülgün tarafından sunuluyor.

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        #Türkiye Kültür Yolu Festivali
        #Bursa
        #Cumalıkızık
        #picasso
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