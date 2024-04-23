Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e veda ziyareti

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği'nin X sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapıldı.

Önal, Guterres'e Türkiye'nin girişimlerine verdiği destek için teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak atanan Önal, veda ziyaretinde Türkiye'nin BM'nin barış ve kalkınma gündemine katkı sağlamaya devam edeceğini teyit etti.

AA'nın haberine göre; diğer taraftan BM 78. Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Önal'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek Türkçe "Teşekkür ederim." ifadesini kullandı.