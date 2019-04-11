İstanbul seçiminde, geldiğimiz aşamada neredeyse bütün mesele Büyükçekmece'ye kilitlenmiş durumda. AK Parti Büyükçekmece üzerinden İstanbul genelinde seçimin yenilenmesi için YSK'ya olağanüstü itiraz imkânını kullanacak. Burada kritik bir soru gündeme geliyor. YSK, daha kararını vermedi ancak Büyükçekmece'de seçimin tekrarı gündeme gelirse, yenilenen seçime mevcut kesinleşmiş seçmen listesiyle mi girilecek, yoksa itiraz edilen seçmen kayıttan düşülecek mi?

SAHTE SEÇMEN KONUSU HARİÇ

Bu konu çok kritik çünkü YSK'nın bugüne kadar aldığı kararlarda seçmen listeleri askıya çıktıktan ve itirazların bitiminde listeler kesinleştikten sonra herhangi bir değişiklik yapılamıyor. Tabii ki usulsüzlükler ya da sahte seçmen konusu hariç. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in, "Sahte, mükerrer, hayali seçmen yok" açıklaması da ortada duruyor...

UYSAL: "11 BİN 954 SEÇMEN DÜŞÜRÜLMÜŞ"

İtirazlara bakarsak, Büyükçekmece'de sahte seçmen kaydı yapıldığına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, şunları söyledi:

- 25 Haziran seçimlerinde yani 8 ay önce yapılan seçimlerde seçmen saysı 172 bin 351; bugün 174 bin 661... Aradaki fark 2 bin 100 civarında. Neden bu kadar az fark varken büyük tartışma var. CHP yetkilileri de 'bunun üzerinden tartışılacak bir şey yok' diyor.

- 24 Haziran'a göre seçmen listesinde sadece 2 bin 100 civarında artış olsa da yüzde itibariyle Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir seçmen hareketi yaşanmış. 8 ayda 172 bin 351 seçmenden toplam 11 bin 954 seçmen düşürülmüş. Düşürülenler içerisinde ölenler, yurtdışına çıkanlar, askere gidenler ve il dışına gidenler var. Hiçbir yerde seçmen olamayanlar var 14 bin 264 seçmen de yeni kayıt yaptırmış. Toplamda yaklaşık 26-27 bine yakın seçmen hareketi olmuş.

"ORGANİZE ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKİYOR"

- Büyükçekmece seçmen kaydından düşenler içerisinden burada 3 bin 092 seçmenin hiçbir yerde kaydı yok. Bunun anlamı, bir nevi vatandaşlıktan çıkarılmış gibi. 26 binlik bir seçmen hareketini bir kişinin yapabilmesi mümkün değil. Organize şekilde yapılması gerekiyor. Adrese dayalı kayıt sistemi çıktıktan sonra seçmen listelerinin güncellenmesi bir vatandaşın bir yere nüfus kaydını alabilmesi ancak belediyeden alınan numarataj sistemi üzerindeki adrese kayıtla mümkün olur.

- Nüfus müdürlüğü herhangi bir seçmeni kaydederken belediyeden alınacak bir adrese kayıt yapabilir. Boş bir arsaya kayıt yapılamaz. Herhangi bir işyerine kayıt yapılamaz. Kayıt için önce belediyeden adrese dayalı kayıt yapılabilmesi için numarataj sistemindeki adres gerekli. Sahte seçmen yazılabilmesi için numarataj sistemi ile adresler oluşturulmuş.

"736 SEÇMEN KAYDINA İTİRAZ ETTİK"

- Biz seçmen listeleri askıya çıktığında üyelerimiz yer almadığını gördüğümüzde bazı yerlerde boş arsa ve inşaatlarda seçmen olduğunu gördük. Hızlı bir şekilde 736 seçmen kaydına itiraz ettik. İlçe kurullarına itiraz ettik. CHP de aynı seçmenlere itiraz etti. 717'sinin kaydı donduruldu. Ancak kaydı dondurulan seçmenlerin adreslerine daha sonra baktık ki güncelleme esnasında 830 seçmen kaydı daha yapılmış. Buna itiraz ettiğimiz zaman kanunda açık hüküm var. Kolluk kuvveti tarafından birebir adres kontrolü yapılarak tespit yapılması gerekiyor. Süre o kadar az ki o kadar adrese ulaşabilmeleri mümkün değildi ilçedeki emniyet mensuplarının.

CHP: "OLAĞANÜSTÜ DURUM YOK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise şunları söylüyor:

- Listelerinin açıklanmasının ardından CHP, Büyükçekmece'deki listelere itiraz ettiği, bunun sonucunda 741 kişinin Büyükçekmece'deki seçmen kaydı silindi. 31 Ocak'ta seçmen listeleri kesinleşti. Beyefendiler bu tarihe kadar neredeymiş?

- Büyükçekmece'de bir önceki seçimlerde kayıtlı seçmen sayısı 172 bin 351. Mahalli seçimlerde kayıtlı seçmen sayısı 174 bin 773. Seçmen sayısı 2 bin 422 kişi artmış. 760'ı yeni seçmen olan genç seçmen. Sonuçta burada yeni gelen 2 bin kişi bile yok. Nerede 10 binler, kaydırılanlar, gelenler?

"PARTİLER KALE İLÇELERDE DARBE YEDİ"

İstanbul'un ilçelerine baktığımızda partilerin kendi kalelerinde büyük darbe yediğini görüyoruz ancak seçmen, büyükşehirde çoğu zaman oyunu farklı kullanmış. AK Parti de CHP de kendi kalelerinde düşüş yaşamış. Örnek çok ama CHP daha önce 100 bin oy aldığı AK Parti'nin kalelerinden Esenyurt'ta oyunu 230 bin'e çıkarmış. Gaziosmanpaşa'da, Karadeniz mahallesi diye bilinen yerde AK Parti'nin yüzde 65'lik oyu 30'a düşmüş. Üsküdar, Beykoz'da ilçe belediyesinde partisine oy veren AK Parti'li seçmen, büyükşehirde gidip Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş.

İSTANBUL'DAKİ SORUN

İstanbul'da MHP ile AK Parti'nin yaklaşım farkına yönelik de birkaç şey söylemek gerekir. MHP, AK Parti ile ittifak olsa da olmasa da İstanbul'da aday çıkarmayacağını açıklamıştı. Sonrasında ittifak kurulunca Ankara, İzmir ve diğer illere genişledi. İstanbul'da AK Parti'nin kendi içinde de bir mücadele olduğunu görüyoruz. İlçe seçimlerine, adayların belirlenmesine ve sandık müşahitlerine kadar yansıdı bu durum. İstanbul'da partilerin kendi içinde farklı yaklaşımlar olduğunu görüyoruz. İstanbul için alarm zilleri seçimden önce çalmaya başlamıştı. YSK sürecinin sonucunda kim kazanırsa kazansın, vatandaşın sokağa çağrılmaması, işin başka boyuta taşınmaması ve kararların hukuk içinde verilmesi şart. En önemlisi toplum vicdanında bu kanaatin oluşması gerekiyor...