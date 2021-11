Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Acar'dan anlamlı çağrı 0:00 / 0:00

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen ve bir aylıkken evde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar'ın, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla hayatı tamamen değişti.

Tıp dünyasında büyük ses getiren ameliyatla yeni yüzüne kavuşan Acar, nakil olduğu hastanenin otoparkında çalışıyor.Nakille yeni umutlara kapı aralayan 28 yaşındaki Acar, ilkleri yaşamanın güzel olduğunu, nakil olduğundan bu yana doktorlarla organ bağışının önemini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

"YÜZ NAKLİ SAYESİNDE NORMAL HAYATIMA DÖNEBİLDİM"

Acar, insanın başına gelince organ naklinin öneminin farkına vardığını belirterek, "Yüz, kalp, böbrek, karaciğer, akciğer nakli bekleyen çok hasta var. Yüz naklinin belki hayati önemi yok ama bana göre böbrek, karaciğer nakli kadar önemli çünkü ağır psikolojik sorunlar yaşıyorsunuz. Çocuklar sizden korkuyor, işaret ediyor. Arkadaş ortamına girmek istiyorsunuz, sizi görünce uzaklaşıyorlar. İş başvurusu yapıyorsunuz, farklı sebepler gösterip işe almıyorlar. Yüz nakli sayesinde normal hayatıma dönebildim" diye konuştu.

Dışlanmanın ağır travmalara neden olduğunu vurgulayan Acar, nakilden sonra toplumda kabul görüp, iş sahibi olduğunu dile getirdi.

"BİR NAKİL HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"

Bağış yapan kişi ve nakli gerçekleştiren doktorlara sürekli dua eden Acar, şöyle konuştu: "Aynanın karşısına her geçtiğimde yüzüme dokunup, şükrediyorum. Tıraş oluyorum, çok güzel bir duygu. Onun için son nefesime kadar organ bağışının önemini anlatacağım. Nakil benim umudum oldu. Hayallerimi gerçekleştirebildim ama benim daha önceki yaşadıklarımı yaşamaya devam eden çok hasta var. Onların da bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum. Bunun için tüm etkinliklere gidip, bağış konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Eskiden yüzüm yanık olduğu için beni görünce kaçıyorlardı ama artık görenler benimle fotoğraf çektirmek için yarışıyor. Bir nakil her şeyi değiştirdi."

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi, Manavgat'ta 40 günlükken beşiğinde uyuduğu sırada evde çıkan yangında alev alan battaniyenin üzerine düşmesi sonucu yüzü tamamen yanan Uğur Acar'a 21 Ocak 2012'de yüz naklini gerçekleştirmişti. Acar'a Uşak'ta vefat eden Ahmet Kaya'nın yüzü nakledilmişti.