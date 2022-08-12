1998 terör şüphelisinden sadece 18'i iade edildi 0:00 / 0:00

DHA

Adalet Bakanlığı, 2012-2022 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden farklı terör örgütleriyle ilişkili toplam 1998 terör şüphelisinin iadesini talep etti. Bu taleplerden sadece 18'i kabul edilirken, 734'ü reddedildi. 439 terör şüphelisi ile ilgili iade başvurusuna cevap verilmediği, 807 terör şüphelisi ile ilgili talebe ilişkin sürecin devam ettiği belirtildi. Bakanlık, terör örgütleriyle mücadele kapsamında en çok FETÖ/ PDY üyeleriyle ilgili talepte bulundu. Buna göre; Avrupa ülkeleri ve ABD´den iadesi talep edilen bin 244 FETÖ/PDY terör şüphelisinden sadece 1'i kabul edilirken, 301'i reddedildi, 637 talebe ilişkin işlemler sürerken 305'ine ise cevap verilmedi.

ABD'DEN 234 İADE TALEBİ Türkiye, ABD'den FETÖ/PDY ile ilişkili 234, PKK ile ilgili 2, diğer terör örgülerinden ise 1 iade talebinde bulundu. Bu taleplerden tamamı FETÖ/PDY ile ilgili olmak üzere 20'si reddedildi. Taleplerden 190'ı FETÖ/PDY, 2'si PKK, 1'i diğer terör örgütü olmak üzere 193'ü ile ilgili süreç devam ederken, 24'ü de sonuçsuz bırakıldı. 22 AB üyesi ülkeden FETÖ/PDY terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 412 kişi talep edilirken bu taleplerden 196'sı reddedildi. Almanya 131 talepten 116'sına, Yunanistan 98 talepten 19'una, Belçika 52 talepten 15'ine, Hollanda 34 talepten 17'sine, Avusturya 5 talebin tamamına, Fransa 14 talepten 1'ine, İtalya 10 talepten 2'sine, Polonya 14 talepten 3'üne, İsveç 11 talepten 3'üne, İspanya 9 talepten 1'ine, Finlandiya 6 talepten 4'üne, Çek Cumhuriyeti 2 talepten 1'ine, Hırvatistan 2 talepten 1'ine, Polonya 14 talepten 3'üne, Romanya 10 talepten 8'ine ret cevabı verdi. Geri kalan iade talepleri ile ilgili sürecin devam ettiği öğrenildi. 443 PKK'LININ İADE TALEBİNE 234 RET Bu dönemde diğer ülkelerden terör örgütü PKK üyesi şüphesiyle 443 iade talebinde bulundu. Bunlardan 234'ü reddedildi. Bunlardan bazıları şöyle; Almanya 86 talepten 64'üne, İsviçre 65 talepten 52'sine, Fransa 48 talepten 20'sini, Avusturya 9 talepten 7'sine, Belçika 22 talepten 11'ine, İngiltere 10 talepten 7'sine, Bulgaristan 13 talepten 9'una, Hollanda 14 talepten 7'sine, İtalya 12 talepten 8'ine, Danimarka 4 talepten hepsine, Ermenistan 4 talepten 2'sine, İspanya 7 talepten 4'üne, Finlandiya 5 talepten 3'üne, İsveç ise 3 talebin 3'üne de ret cevabı verdi. PKK terör örgütü üyeleriyle ilgili oluşturulan taleplerden Avrupa ülkeleri dışında kalan dünya ülkelerinden sadece 10 tanesi kabul edildi. Diğer terör örgüt üyeleriyle alakalı taleplerde ise sadece 8'i dünya ülkeleri tarafından kabul edildi.