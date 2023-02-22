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Türkiye'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Sedat Önal görevine başladı

Türkiye'nin yeni Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sedat Önal, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e güven mektubunu sunarak görevine resmen başladı

Türkiye'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Sedat Önal görevine başladı
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AA

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak atanan Büyükelçi Sedat Önal, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e güven mektubunu sunarak görevine başladı.

Guterres, Büyükelçi Önal'ı New York'ta BM merkezindeki makamında kabul etti. AA'nın haberine göre; törenle güven mektubunu Genel Sekreter’e sunan Önal, görevine resmen başlamış oldu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, tören sonrasında Guterres ve Önal ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye’de vuku bulan, büyük can kaybı ve hasara sebep olan depremleri takiben BM’nin uluslararası toplumu insani yardım temini için harekete geçirme konusunda üstlendiği rolü devam ettirmesinin ve Türkiye ile tam dayanışma sergilenmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca Ukrayna ve Rusya tahıl ve gübresinin özellikle ihtiyaç sahibi ülkelere sevkini teminen tahıl anlaşmasının tam olarak uygulanması üzerinde duruldu. Buna ilaveten sıfır atık konusu dahil, geniş bir alanda Türkiye ve BM arasında işbirliği ve eşgüdümün sürdürülmesi amacına bağlılık karşılıklı olarak teyit edildi.

1989 yılında Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başlayan Önal, kariyeri boyunca Kuveyt, Almanya, ABD, İran ve Avusturya’da görev yaptı. Ürdün nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev aldı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevini Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'ndan devralan Önal, 2018'den bu yana Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

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