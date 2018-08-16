Yabancı hissedarları Alman Kalkınma Bankası ve Hollanda Kalkınma Bankası olan Unico Sigorta kurdaki olağanüstü hareketliliğe rağmen Türkiye 'ye olan güvenlerini göstererek sermayelerini 27 milyon lira artırdı.

Böylece Türkiye'deki faaliyetlerini büyütme kararı alan Unico Sigorta'nın CEO'su Cenk Tabakoğlu "Sermeye artırım kararı son dönemde alındı. Şirketimiz Türkiye'de faaliyetlerini giderek artırıyor. Bizlere olan güvenleri de tam. Artan faaliyetlerimize paralel olarak ve önümüzdeki dönemlerdeki büyümemizi de destekleyecek şekilde yapılan sermaye artırımının böylesi bir dönemde yapılması hem şirketimiz hem de ülkemiz açısından oldukça olumlu" diye konuştu.

Önümizdeki dönemde faaliyetlerimizin artışına paralel olarak yeni sermaye artışlarını da beklediklerini dile getiren Tabakoğlu, "Tabii ki bir sermaye artırımını büyümek için kullanacağız. Bizim büyüdüğümüz alanlardan birisi kasko. Kasko sigortasında ilk 10'a girme hedefimiz var. Şu anda 11'inci sıradayız. Bu sermaye artırımı ile önümüzdeki dönem hedeflediğimiz noktaya hızlıca geleceğiz" diye konuştu.



HİSSEDARLARIMIZIN GÜVENİ TAM

Ekonomideki dalgalanmaların her ülkede zaman zaman olabileceğini vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti: "Herşeye bu kadar kısa vadeli bakmamak lazım. Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Biz geçmişte de bu ve buna benzer dalgalanmaları gördük. Uzun vadede ülke genç nüfusu ve ekonomisi ile büyüme potansiyeli yüksek olan bir ülke. Bizim buna inancımız tam. Zorlu bir dönem sayılacak bir dönemde. Biz bu sermaye artırımı böylesi bire dönemde. Sermayemizi Türk Lirası'na döndük. Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem hissedarlarımızın hem bizim ülke ekonomimize güvenimiz tam."

Yabancı yatırımcıların hem Unico Sigorta'nın iş planlarına hem de Türkiye ekonomisine ülkenin gidişat ve dinamizmine olan güveninin bu yatırım kararında etkili olduğunu belirten Tabakoğlu, "Biz şirket olarak işimize odaklandık. Israrla üretmeye, yenilikçi işlere imza atmaya devam ediyoruz. Pazarda yenilikçi ürünler ve üst düzeyde hizmet kalitesi ile fark yaratmaya devam ettiğimiz sürece yatarımcıların desteğini arkamızda hissedeceğimizi de biliyoruz" dedi.

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