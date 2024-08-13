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        TUS 2 sınavı ne zaman? TUS 2 sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası

        TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları için ÖSYM tarih verdi. Tıpta Uzmanlık sınavına girecek olan adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilir. Peki TUS 2 sınavı ne zaman? İşte, TUS 2 sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 10:29 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:29
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        TUS 2.dönem sınav tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. Peki TUS 2 sınavı ne zaman? İşte, TUS 2 sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası ve tüm detaylar

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        2024 TUS/ 2 SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2024 TUS 2. dönem sınavı, 18 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

        Sınav sonuçları ise 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

        ÖSYM TUS SINAVI GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 8 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

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        TUS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        3-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında, TUS 2. dönem sınavı için başvurular alınacak.

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