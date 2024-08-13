TUS 2 sınavı ne zaman? TUS 2 sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası

TUS 2.dönem sınav tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. Peki TUS 2 sınavı ne zaman? İşte, TUS 2 sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama sayfası ve tüm detaylar