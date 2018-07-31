TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis'teki makamında TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bilecik, yeni dönemde ekonomiye dönük görüşlerin, ABD ile ilişkilerin, yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin masaya yatırıldığını söyledi.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yükseltmesi ile ilgili de konuşan Bilecik, makroekonomik istikrara ait tüm parametrelerin daha iyi yönetmenin en temel yolunun yüksek enflasyonla mücadeleden geçtiğini vurguladı ve " O bakımdan Merkez Bankası'nın bağımsızlığı fevkalade önemli" dedi.

TÜSİAD Başkanı, " Merkez Bankası'nın alacağı kararlar noktasında para politikasını sıklaştırılması ya da faizlerin düşürülmesi gerekiyorsa, bunların doğru zamanda yapılması gerekiyor. Bu tür kararların enflasyonla mücadelede olumlu olmasını diliyorum" dedi.

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