        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Tutunanlar' sergisi 25 Kasım'da açılıyor

        'Tutunanlar' sergisi 25 Kasım'da açılıyor

        Seramik sanatçısı Eser Başaran, 'Tutunanlar' adlı sergisi ile 25 Kasım- 9 Aralık günleri arasında Galerie D'Art la Visione'da sanatseverlerle buluşacak...

        Giriş: 15.11.2025 - 00:02 Güncelleme: 15.11.2025 - 00:02
        'Tutunanlar' sergisi 25 Kasım'da açılıyor
        Seramik sanatçısı Eser Başaran, ‘Tutunma’ koleksiyonundan eserlerin de içinde yer aldığı ‘Tutunanlar’ adlı ilk solo sergisiyle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

        Galerie D’Art la Visione’un ev sahipliğinde sergilenecek olan ‘Tutunanlar’, hayat boyunca verilen mücadelelerin sonucu olan ‘üzüntü’, ‘keyif’, ‘mutluluk’ gibi duyguların insan ruhunda bıraktığı izlerin hikayelerini çamurla anlatıyor.

        Sanatçı, altın lüsterle bezenmiş eserlerden oluşan koleksiyonunda, insanın kırılganlığını ve naifliğini, seramik çamurunu porselen inceliğinde şekillendirerek yorumluyor.

        Eser Başaran
        Eser Başaran

        Çamuru insan doğasına benzeten ve ‘sessiz hikayelerin dili’ olarak kullanan Başaran, yaşken kolayca şekillendirilebilen çamurun, pişirme sürecinden sonra tıpkı insan ruhu gibi bir yandan kırılgan, diğer yandan da antik bir eser gibi dayanıklı olduğuna dikkat çekiyor.

        Eserlerinde mücadele gücüne, ayakta kalmaya ve zorlukların sonunda her zaman bir umut ışığının varlığına vurgu yapan Eser Başaran, insan ruhunda açılan yaraların iyileşmesinin mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

        Hayata tutunmanın fiziksel ve ruhsal yaralarla birlikte getirdiği güçlenme ve olgunlaşma sürecini eserlerine yansıtan Başaran, eserlerinde direnme gücünü ve iyileşmeyi altın lüsterle sembolize ediyor.

        ‘‘Duygularımız evrensel ve her birimiz benzersiziz’’ diyen Eser Başaran, bu eşsizlik temasını tüm eserlerini tek tek elle şekillendirerek somutlaştırıyor. Sergide, objelerin yanı sıra duvar için tasarladığı eserler de yer alıyor.

