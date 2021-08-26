Tuvana Türkay albüm çıkarıyor

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Son olarak Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu ile birlikte 'Kağıt Ev'de başrolleri paylaşan Tuvana Türkay, dizide Azra karakterini canlandırmıştı. Türkay, rol aldığı projenin final yapmasının ardından dinlenmek için tatile çıktı.

Yeni bir çalışmaya imza atan ve şansını müzikte deneyen Tuvana Türkay, üçüncü single çalışmasını hazırladı. Ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu ile birlikte stüdyoya giren oyuncunun yeni albümü, müzikseverlerle buluşacak.

Güzel haberi 2,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Türkay, "Aynı duygularda birleşebilmek, birbirimizi hissedebilmek güç veriyor. Umarım yine seversiniz." ifadelerini kullandı.