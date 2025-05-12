Tuzla Belediyesi'nde emsal protestosu
Tuzla Belediyesi'nde yaşanan 'emsal transferi' iddiası nedeniyle mağdur olan müteahhitler, toprak sahipleri ve daire sahipleri, belediye önünde protesto eylemi düzenledi
Tuzla Belediyesi’nde ‘Hayali, mükerrer, usulsüz emsal transferi' iddiası nedeniyle, Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, bu güne kadar verilen tüm inşaat ruhsatlarını durdurmuş ve olayı kısa sürede çözüme kavuşturacağını kaydetmişti.
Sorunun 1 yıldır çözülememesi nedeniyle de mağduriyet yaşayan müteahhitler, kurdukları dernekle bir araya geldi. Bu kapsamda mağdur olan toprak sahipleri ve binaları yıkılan ev sahipleri, "Bir yıldır durdurulan ve ruhsatları verilmeyen inşaatlar adına bugün belediye önünde 'Engelleme Dönüştür' sloganıyla protesto eylemi düzenledi.