TV yayın akışı 19 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı 19 Nisan Cumartesi günü kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. İşte, 19 Nisan 2025 TV yayın akışı...
Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak edenler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 19 Nisan 2025 TV yayın akışı ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt veriyor. İşte 10 Nisan 2025 TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
08:05 Yedi Numara
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:40 Bir Zamanlar İstanbul
14:45 Teşkilat
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:25 Yedi Numara
05:10 Hayallerinin Peşinde
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:00 Bir Gece Masalı
16:00 Sustalı Ceylan
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Sustalı Ceylan
03:00 Kardelenler
05:50 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kıyametten Sonra
21:45 Jackie Chan İz Peşinde
00:15 Mega Boa Yılan
01:45 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:00 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:30 Siyah Kalp
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:15 Kızılcık Şerbeti
04:45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Sucu Kamil
14:00 Sahipsizler
16:15 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Hayalimdeki Düğün
22:15 Hayalimdeki Düğün
00:15 Kral Kaybederse
02:30 Feryat
04:00 Sefirin Kızı
06:00 Kiralık Aşk
NOW YAYIN AKIŞI
07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
16:00 Kızıl Goncalar
16:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ne olacak Halim?
22:30 Bayramlık
01:00 Şahane Hayatım
03:15 Son Yaz
06:00 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
09:45 Gazete Magazin
14:15 Tren Soyguncuları
16:15 Onları Yükseğe As
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
03:30 Yabancı Sinema
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