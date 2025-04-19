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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 19 NİSAN 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 19 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı 19 Nisan Cumartesi günü kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. İşte, 19 Nisan 2025 TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 15:48 Güncelleme: 19.04.2025 - 15:48
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        1

        Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak edenler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 19 Nisan 2025 TV yayın akışı ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt veriyor. İşte 10 Nisan 2025 TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        2

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06:10 Beni Böyle Sev

        08:05 Yedi Numara

        10:00 Hayallerinin Peşinde

        11:40 Bir Zamanlar İstanbul

        14:45 Teşkilat

        17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

        04:25 Yedi Numara

        05:10 Hayallerinin Peşinde

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Can Borcu

        13:00 Bir Gece Masalı

        16:00 Sustalı Ceylan

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Can Borcu

        00:20 Sustalı Ceylan

        03:00 Kardelenler

        05:50 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 İnci Taneleri

        16:00 Eşref Rüya

        18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Kıyametten Sonra

        21:45 Jackie Chan İz Peşinde

        00:15 Mega Boa Yılan

        01:45 Yargı

        04:00 Müzik Arası

        05:00 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bahar

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Kızılcık Şerbeti

        15:30 Siyah Kalp

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Deha

        02:15 Kızılcık Şerbeti

        04:45 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 Sahipsizler

        11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

        12:00 Sucu Kamil

        14:00 Sahipsizler

        16:15 Kral Kaybederse

        19:00 Star Haber

        20:00 Hayalimdeki Düğün

        22:15 Hayalimdeki Düğün

        00:15 Kral Kaybederse

        02:30 Feryat

        04:00 Sefirin Kızı

        06:00 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ekonomi Arası

        11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta

        12:15 Kamera Arkası

        12:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        16:00 Kızıl Goncalar

        16:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Ne olacak Halim?

        22:30 Bayramlık

        01:00 Şahane Hayatım

        03:15 Son Yaz

        06:00 Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:45 Süper 1 Takım

        08:00 Oynat Bakalım

        09:45 Gazete Magazin

        14:15 Tren Soyguncuları

        16:15 Onları Yükseğe As

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Gazete Magazin

        03:30 Yabancı Sinema

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