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Sosyal ağ Twitter, platformunda yer alan konuşmalar ve sohbetler üzerinden derlediği ve 2019 – 2021 yılları arasındaki milyarlarca Tweet’in analizine dayanan 2022 Trend Raporu’nu yayınladı.

Twitter’ın analizine göre yakın geleceği şekillendirmeye aday olan üç trend şu şekilde öne çıktı: Büyük Restorasyon, Hayranların İnşa Ettiği Dünyalar ve Finans Sosyalleşiyor.Bu üç trend, şu ifadelerle raporda yer aldı:

1- BÜYÜK RESTORASYON

Twitter'daki sohbetler pandemiyle değişen bakış açılarını gösteriyor. İnsanlar kendilerine odaklanıyor. Aynı zamanda, insanlar gezegen sağlığının bireylerin omuzlarında olduğu duygusundan bıktı ve insanların giderek artan bir şekilde şirketleri devasa gezegensel zorluklara karşı liderlik etmeleri için çağırdığını görüyoruz.

Anahtar istatistikler:

- “Geri yükleme” ve “yeniden dengeleme” gibi terimlerde yıldan yıla yüzde 64 artış görüldü.

- Bir işletmenin çevreye verdiği zarar konusunda yanıltıcı olduğu anlamına gelen “greenwashing” terimi yıldan yıla yüzde 158 arttı.

- İnsanlar değişim istiyor, ancak bütünsel bir şekilde. Atıkla mücadele hakkındaki Tweet’ler yıllık yüzde 109 arttı ve varoluşçuluk hakkındaki Tweetler yıllık yüzde 20 arttı.

- Ayrıca iklimin hafifletilmesi, naturopati ve marka aktivizmi hakkında daha fazla konuşma ve içerikler görüldü.

2- HAYRANLARIN OLUŞTURDUĞU DÜNYALAR

Hayranlar artık sadece takip etmekle kalmıyor, kararları kendileri veriyor ve parçası olmak istedikleri dünyaları yaratıyorlar. Hayranların cosplay, rol yapma oyunları ve sanal pazar yerleri aracılığıyla sahiplik ve karmaşık dünyalar inşa etme hakkında konuştuğu görülüyor.

Anahtar istatistikler:

- “Stanning” teriminin kullanımında yüzde 51'lik bir azalma ile idol ve hayran arasında epik bir güç değişimi görülüyor.

- Fan token’larla (taraftarlara futbol kulüpleri, içerik oluşturucular, müzisyenler ve daha fazlası için üyelik avantajlarına erişim sağlayan bir tür kripto para birimi) ilgili Tweet’lerde yüzde 994 artış görüldü.

- Sanal dünyalarda ticaret ve sanal konserler gibi konuların giderek arttığı görülüyor.

- Pasif gelir, moda ve koleksiyon ürünleri ve kripto oyunları gibi konular yıldan yıla yüzde 320 oranına büyüyor.

3- FİNANS SOSYALLEŞİYOR

Para meseleleri eskiden belli bir azınlığın sırları arasındaydı. Ancak bu günlerde, finans eylemine yeni bir komünite giriyor. Uzman toplulukları ve sıradan insanlar güçlerini birleştiriyor, herkesin görmesi için finans ve yatırımlar hakkındaki bilgileri paylaşıyor. Gittikçe daha fazla insanın bilgiye erişmesi ve merkezi olmayan finanstan faydalanmasıyla parayla ilgili konuşmalar gelişiyor.

Anahtar istatistikler:

- Profesyonel olmayan/meraklı olmayanların finansla ilgili tweetleri bir önceki yıla göre yüzde 78 arttı.

- 2021'de NFT'ler hakkında WFH'den (evden çalışma) 17 kat daha fazla Tweet vardı.

- Stabilcoin (stablecoin), merkezi olmayan borsalar ve DApp'ler (merkezi olmayan uygulamalar) gibi konularda yüzde 242'lik bir büyüme görüldü.