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Ulusal Yayıncılar Derneği Twitter'a 250 milyon dolarlık dava açtı

Amerika'da faaliyet gösteren on yedi müzik yayıncısının oluşturduğu Ulusal Yayıncıları Derneği, Twitter'ın yaklaşık 1.700 şarkının telif hakkını ihlal ettiğini iddia ederek şirkete 250 milyon dolarlık dava açtı

Ulusal Yayıncılar Derneği Twitter'a 250 milyon dolarlık dava açtı
HABERTURK.COM

BBC News'un haberine göre, Ulusal Yayıncıları Derneği (NMPA) Twitter'dan 250 milyon dolardan fazla tazminat talep etti.

Nashville'deki federal bölge mahkemesinde açılan davada NMPA, Twitter'ı kâr amaçlı "ihlali sağlamak ve teşvik etmekle" suçladı. NMPA açıklamasında, şirketin Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından işler düzelmedi.

Sony Music Publishing, BMG Rights Management ve Universal Music Publishing Group gibi firmaları temsil eden NMPA, Twitter'ın "gerekli lisans ücretlerini ödemeden lisanssız müzikten kârlar elde etmeye devam ettiğini" savundu.

Kesintilerin Twitter'a müzik lisans ücreti ödeyen TikTok, Facebook, Instagram, YouTube ve Snapchat gibi rakiplerine karşı "haksız bir avantaj" sağladığını da aktardı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ulusal Yayıncılar Derneği başkanı David İsraelite "Twitter, platformunda milyonlarca şarkıyı lisanslamayı reddeden tek şirket" dedi.

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