Dünyada merkez bankaları birer birer faiz indirimlerine giderken bunun etkileri de tüm finansal sistemde görülmeye başlandı. Merkez Bankası'nın belirlediği politika faizinin -0.75 olduğu İsviçre'de bankalar bu negatif faiz maliyetini müşterilerinden çıkarmaya hazırlanıyor.

Financial Times'ın planla ilgili bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre İsviçre'nin en büyük bankalarından UBS 2 milyon İsviçre Frangı (2 milyon dolar) ve üzerinde mevduatı bulunan müşterilerine kasım ayından itibaren yıllık yüzde -0.75 faiz uygulayacak. Yani UBS'te 2 İsviçre Frangı doları olan bir müşterinin bir yıl sonra hesabında 1 milyon 985 bin frank olacak.

İsviçre Merkez Bankası geçen ay negatif faiz uygulamasının devam edeceğini açıkladı. UBS'in bu kararı şimdi vermesinin altındaki neden de bu açıklama. Çünkü negatif faizler bankaların kârlılığını olumsuz yönde etkiliyor. Financial Times, UBS'in bazı zengin müşterilerini konuyla ilgili sözlü olarak bilgilendirdiğini, bunun yanında detaylı bir mektubun hazırlandığını bildirdi.

RAKİPLERİ DE BENZER HAMLELER YAPTI

Tabii UBS İsviçre'de bu kararı alan tek banka değil. Daha önce Julius Bear ve Pictet gibi nispeten daha küçük rakipleri de negatif faiz uygulamasına geçti. Söz konusu haber üzerine yazılı bir açıklama yapan UBS ise açıklamasında "Negatif faiz döneminin sürmesini ve bankaların merkez bankasındaki müşteri mevduatları için negatif faiz vermeye devam etmesini bekliyoruz. Bu yüzden, İsviçre'deki diğer bankalarla benzer bir şekilde mevduat ücretlerimizde değişikliğe gidiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu uygulama sadece İsviçre Frangı hesapları için geçerli olacak. Bunun yanında UBS'in en büyük rakibi olan Credit Suisse de negatif faize geçmeyi planlıyor. Credit Suisse CEO'su Tidjane Thiam bankanın yarıyıl sonuçları sebebiyle düzenlenen basın toplantısında "İsviçre'deki mevduat hesapları için negatif faizin yarattığı baskıyı dağıtacak kararlar alabiliriz" diye konuştu. Thiam söz konusu kararların hesabında 'milyonlar olan müşterilerini' ilgilendireceğini sözlerine ekledi.

Temmuz ayında İsviçre'de yıllık enflasyon yüzde 0.3 olarak açıklandı. Yani yüzde 0.75'lik negatif faiz yüzde 1'in üzerinde bir reel kayıp anlamına geliyor.