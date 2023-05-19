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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu! Basel'i deplasmanda yenen Fiorentina ve AZ'yi Hollanda'da 1-0'la geçen West Hsm United, finalde kupa için karşı karşıya gelecek

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  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu!

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvasında finalin adı belli oldu.  
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu!

    Medipol Başakşehir ile aynı grupa yer alan, son 16 turunda da Sivasspor'u eleyen Fiorentina, yarı final ilk ayağında İsviçre temsilcisi Basel'e 2-1 yenilmişti. Bu maçın rövanşında Basel, Fiorentina'yı konuk etti.
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu!

    Mücadelede gol perdesi 35. dakikada açıldı. Nicolas Gonzalez, Fiorentina'yı 1-0 öne geçirdi ve konuk ekip devrede soyunma odasına önde gitti.
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu!

    Basel'de 55. dakikada Zeki Amdouni sahne aldı ve skora dengeyi getirdi.
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu!

    Dakikalar 72'yi gösterdiğinde Fiorentina'da Nicolas Gonzalez bir kez daha Basel ağlarını sarstı ve konuk ekip 2-1 öne geçti.
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu!

    90 dakikada başka gol olmayınca uzatma dakikalarına geçildi. Taraftar olayları nedeniyle bir süre duraklayan maçta Barak, ikinci uzatmaların sonlarında Fiorentina'yı 3-1 öne geçirdi ve İtalyan temsilcisi maçın kazananı olarak finale yükseldi. 
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu!

    WEST HAM DEPLASMANDA TURLADI

    Yarı finaldeki diğer eşleşmede ise İngiliz ekibi West Ham United, sahasında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını 2-1 mağlup etmişti. 
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu!

    Bu karşılaşmanın rövanşında Hollanda temsilcisi, West Ham United'ı konuk etti. 
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu!

    AZ, maçta topa sahip olsa da rakip savunmayı açmayı başaramadı. Konuk ekip son dakikalara doğru Pablo Fornals ile maçı 1-0 kazanmayı başardı. 
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu!

    İlk maçı da 2-1 kazanan West Ham United toplamda 3-1'lik üstünlük ile finale yükseldi. 
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu!

    Londra temsilcisi, 1964-65 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda, 1999 yılında da Intertoto Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 

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