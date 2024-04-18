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        Haberler Spor Futbol UEFA ülke puanı güncel sıralaması 2024: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada ve kaç puanı var? - Futbol Haberleri

        2024 UEFA ülke puanı güncel sıralaması: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı?

        Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nden temsil eden Fenerbahçe, çeyrek final rövanş mücadelesinde Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Ülke puanı açısından önemli bir maça çıkacak olan temsilcimiz, Olympiakos'u geçip yarı finale kalma mücadelesi verecek. Zorlu mücadele öncesinde Türkiye'nin UEFA ülke puanında ki sıralaması futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024 UEFA ülke puanı güncel sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 18:41 Güncelleme: 19.04.2024 - 01:06
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        UEFA ülke puanı sıralaması Fenerbahçe Olympiakos mücadelesi öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. UEFA ülke puanı sıralaması birçok kritere bakılarak hesaplanamaktadır. Sportif anlamda alınan başarılar, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne katılan takım sayısı ülke puanını doğrudan etkilemektedir. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı?" İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki güncel durumu...

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        UEFA ÜLKE PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

        UEFA ülke puanı sıralaması kulüplerin ve milli takımların turnuvalardaki performansına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

        3

        Elemelerde;

        Galibiyet: 1 puan

        Beraberlik: 0,5 puan.

        Gruplar ve sonrasında;

        Galibiyet: 2 puan

        Beraberlik: 1 puan.

        Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

        4

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

        2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

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        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2024

        (15. SIRA) DANİMARKA: 31.450

        (14. SIRA) NORVEÇ: 31.625

        (13. SIRA) AVUSTURYA: 32.600

        (12. SIRA) İSVİÇRE: 32.975

        (11. SIRA) ÇEKYA: 35.800

        (10. SIRA) İSKOÇYA: 36.050

        6

        (9. SIRA) TÜRKİYE: 38.100

        (8. SIRA) BELÇİKA: 47.600

        (7. SIRA) PORTEKİZ: 55.982

        (6. SIRA) HOLLANDA: 61.300

        (5. SIRA) FRANSA: 65.331

        7

        (4. SIRA) ALMANYA: 83.624

        (3. SIRA) İTALYA: 86.998

        (2. SIRA) İSPANYA: 87.864

        (1. SIRA) İNGİLTERE: 103.178

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