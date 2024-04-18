Fenerbahçe- Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, Olympiakos'u konuk ediyor. Yunanistan'da oynanan ilk maçta sahadan 3-2 yenik ayrılan sarı- lacivertlilerin, yarı finale ulaşabilmesi için en az iki farkla karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Futbolseverler, karşılaşmanın muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki Fenerbahçe- Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa'da ülkemizin tek temsilcisi Fenerbahçe yarı final için sahaya çıkıyor. Deplasmanda sahadan yenik ayrılan sarı- lacivertliler, taraftarı önünde Yunan ekibini en az iki farkla yenerek saf dışı bırakmayı hedefliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan kritik rövanş öncesinde bu sezon Konferans Ligi'nde 6'şar golleri bulunan Batshuayi ve Tadic dikkat çekiyor. Peki, Fenerbahçe- Olympiakos şifresiz mi yayınlanacak? İşte, mücadelenin detayları...
FENERBAHÇE- OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe- Olympiakos Konferans Ligi çeyrek final maçı 18 Nisan Perşembe (bugün) saat 22.00'de başlayacak.
Acun Ilıcalı karşılaşmanın TV 8'den şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu.
FENERBAHÇE- OLYMPİAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Fred, Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko
Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Jovetic, Podence, El Kaabi
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
UEFA Konferans Ligi çeyrek finalde Fenerbahçe, ilk maçta rakibine 3-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım, taraftarı önünde en az 2 farklı kazanması durumunda yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Sarı- lacivertliler tek farklı galibiyet alması durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Olympiakos ise galip gelmesi ya da beraberlik olması halinde tur atlayan takım olacak.
FENERBAHÇE İÇ SAHA KARNESİ
Bu sezon evinde 7 Avrupa maçına çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalardan 6'sını kazanırken, son oynanan Union Saint-Gilloise mücadelesinden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Taraftarının önünde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda rakip filelere 23 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.