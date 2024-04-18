Avrupa'da ülkemizin tek temsilcisi Fenerbahçe yarı final için sahaya çıkıyor. Deplasmanda sahadan yenik ayrılan sarı- lacivertliler, taraftarı önünde Yunan ekibini en az iki farkla yenerek saf dışı bırakmayı hedefliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan kritik rövanş öncesinde bu sezon Konferans Ligi'nde 6'şar golleri bulunan Batshuayi ve Tadic dikkat çekiyor. Peki, Fenerbahçe- Olympiakos şifresiz mi yayınlanacak? İşte, mücadelenin detayları...