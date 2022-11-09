Ufukta kış soğukları ve Anadolu’da kar 0:00 / 0:00

Doğudaki geçtiğimiz günlerin yağmurlarını da hesaplayınca mevsimsel ortalama yağmur miktarlarına sadece bu bölgelerde yaklaşıyoruz. Batıda ise Ekim ayında yaklaşık %80 eksiğimiz var, lokal olarak %90 ve üzerine kadar da çıkıyor. Ege ve Marmara ile İç Anadolu’nun batı kesimleri bu sonbaharı neredeyse damla düşmeyen mevsim olarak hatırlayacak.

Böyle zamanlarda ekranlara direkt baraj sularındaki seviyeler verilir ve genel tabloda ne durumda olduğumuz anlaşılmaya çalışılır. Fakat örneğin buğday su arıyor ve sulamayı yağmura bırakmış halde ekili bekleyen toprak kuraklık stresini çiftçi ile birlikte derinden yaşıyor. Büyük şehirlerde değirmen bir süre taşıma su ile hiç ekonomik olmasa da dönüyor.

Gelecek hava tahminlerinde bu cumartesi günü İstanbul için zayıf yağmur geçişleri görebiliriz, gerçekleşirse su havzalarına önemli bir katkı yapamayacak bu yağmurdan sonra 16-17-18 Kasım tarihleri hem Marmara’da hem de neredeyse tüm kuzey, iç ve doğu bölgelerde bol yağışla kucaklaşabiliriz.

16 Kasım’dan itibaren Türkiye’nin büyük kısmında, özellikle Doğu genelinde kış havasına girebiliriz. Bir süredir kuzeyimizde gezinen ve güneye yani ülkemize inmek için gerekli dinamiği arayan soğuk ve yağışlı hava ay ortasından sonra yağışlarıyla birlikte gelebilir. Şimdiki tahmine göre İstanbul’da sıcaklıkları 7-8°C’ye düşürecek ciddi bir soğuktan bahsediyoruz. Ankara’da kar soğukları, yükselti arttıkça (800-1000 metreden itibaren) kar yağışları görebilir, epey üşüyebiliriz. Konunun sadece meteorolojik kapsamında kalırsak ve bu tahmin değişmezse en azından Anadolu sezonun ilk kar yağışlarıyla, kıyılar ise kuvvetli yağmurlarla tanışabilir. Bu durumu yakından takip edip gelişmeleri paylaşacağız.