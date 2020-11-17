Ukrayna'dan Kırım Tatarı gazetecilerin serbest bırakılması için Rusya'ya baskıyı artırma çağrısı

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özgür Medya Koalisyonunun programında konuşan Ceppar, Rusya'nın baskısı nedeniyle bağımsız gazetecilerin Donbas ve Kırım'ı terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Kırım yarımadasında yaşananları göstermek için sıradan vatandaşların gazetecilik faaliyetlerini yürütmek zorunda kaldığını ifade eden Ceppar, bu nedenle 9 Kırım Tatar gazetecinin hapiste olduğunu vurguladı.

Ceppar, uluslararası kamuoyunu bu gazetecilerin serbest kalması için Rusya'ya baskıyı arttırmaya çağırdı.

Ayrıca Ceppar, uluslararası ortaklarına, Kiev'de kurulacak Dezenformasyonla Mücadele Uluslararası Ofisi inisiyatifini desteklemeye davet etti.