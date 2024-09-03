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        Haberler Dünya Ukrayna: Rusya'nın Poltava saldırısında ölü sayısı 51'e, yaralı sayısı 271'e çıktı | Dış Haberler

        Ukrayna: Rusya'nın Poltava saldırısında ölü sayısı 51'e, yaralı sayısı 271'e çıktı

        Rusya bugün Ukrayna'nın Poltava kentine füze saldırısı düzenledi. Bir enstitünün kısmen yıkıldığı ve yanındaki hastanenin hasar gördüğü açıklanan saldırıda 51 kişiyi yaşamını yitirirken 271 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 23:21 Güncelleme: 03.09.2024 - 23:21
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        Rusya, Ukrayna'ya saldırdı: 51 ölü 271 yaralı
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın Poltava kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e, yaralıların sayısının da 271'e yükseldiğini bildirdi.

        Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü açıklamada, Rus ordusunca bugün Poltava'ya düzenlenen hava saldırısı hakkındaki son gelişmeleri aktardı.

        Mevcut bilgilere göre saldırı nedeniyle ölenlerin sayının 51'e, yaralıların sayısının ise 271'e çıktığı bilgisini veren Zelenskiy, "Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, molozlar kaldırılıyor." ifadesini kullandı.

        Rus ordusunun saldırıda iki balistik füze kullandığını kaydeden Zelenskiy, olay yerinde incelemelerin yapıldığı ve soruşturmanın başlatıldığını da duyurdu.

        Zelenskiy gündüz saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Poltava'ya füze saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucu bir enstitünün kısmen yıkıldığını ve yanındaki hastanenin de hasar gördüğünü ifade etmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #rusya
        #Ukrayna
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