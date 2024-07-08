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        Haberler Ekonomi Teknoloji Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar - Teknoloji Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar

        Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, bu gece saatler 00.20'yi gösterdiğinde ABD'den uzaya fırlatılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Space X firmasının ABD'nin Florida eyaletinden Habertürk'e bağlanarak açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 23:38 Güncelleme: 08.07.2024 - 23:38
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        Uraloğlu Habertürk'e konuştu
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        ABD'deki Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Space X tesislerine gönderilen Türksat 6A, bu gece Türkiye saati ile 00.20'de yörüngesine fırlatılacak.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ABD'de Florida eyaletindeki uzay üssünden Habertürk'te Mesut Yar'ın sorularını canlı yayında yanıtladı.

        "İlk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6/A bu gece fırlatılacak" diyen Bakan Uraloğlu'nun Habertürk'e yaptığı değerlendirme şöyle:

        "BİRKAÇ DAKİKA ÇOK KIYMETLİ"

        Uydumuz fırlatılmaya hazır halde. Zorlu bir süreçle buraya geldik. Burada arkadaşlarımız var. Hava şartları gayet güzel, fırlatmaya engel durum yok. Yaklaşık 1,5 saate yakın vaktimiz var. Türkiye saati ile 02.00'de süreçte başlamış olacak. Birkaç saat içinde fırlatılmış olacak. Birkaç dakika çok kıymetli bizim için. Roketin ayrılacağı andan itibaren 70. dakikada sinyal aldık mı emin olacağız. Heyecanla takip ediyoruz.

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        "5 MİLYAR İNSANI KAPSAYACAK"

        Dünyanın ve ülkemizin haberleşme uydularına ihtiyacı olsun. Gerek yerli olsun gerek yabancı olsun. Her türlü askeri sivil haberleşme uydular vasıtasıyla yapılıyor. Şu anda uzayda 5 aktif haberleşme uydumuz var. Her uydunun yaklaşık 15 yıl ömrü var. 15 yıl bittiği zaman yeni uydularla sürdürebilirliği sağlamanız gerekir. Hem gelişmiş teknoloji hem de daha fazla insanı kapsayacak. Bu devreye girdiği zaman yaklaşık 5 milyar insanı kapsayacağız.

        "İLK 11 ÜRETİCİDEN BİRİYİZ"

        Şimdiye kadar dünyada uydu üreticilerine bunları ürettirdik. Türksat'taki mühendisleri eğitim ve üretim aşamasında görevlendirdik. 2014'de başlayan TÜRKSAT 6 A uydumuzu yüzde 80 yerlilik oranında ürettik. Daha güvenli olacak. Daha kaliteli televizyon yayıncılığını inşallah bize sağlayacak. Dünyadaki 11 uydu üreticisinden biri biz olmuş olduk.

        "BİZ BU ÖZGÜVENİ SAĞLADIK"

        Alın teriyle akıl teriyle ortaya çıktı bu uydu. Bana göre en kıymetlisi biz bunu yaptık. Biz bunu yapabiliyoruz demek, özgüveni sağlamak, tesis etmek ve bu teknolojiyle sadece uzay alanında değil bütün teknoloji alanda yeni bir çığırı açmak, açılmış olanı biraz daha aralamayı sağladık diye düşünüyoruz.

        "GÜVENLİ VE EKONOMİK"

        Bu fırlatma işini dünyada yapabilen ülkeler var. Daha güvenli ve ekonomik olanı tercih ediyorsunuz. Space * fırlatma roketlerini defaetle kullanabiliyor. Uydumuzu yönlendiren roket dünyaya geri düşüyor ve defatle kullanabiliyor. Bizim için ekonomik avantajı sağlıyor. Çok sayıda roket fırlattığı için. Dünyada roketlerin yüzde 85'in tamamı bu üsten fırlatılıyor. Onun için bizim tercihimiz bundan yana oldu.

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        #Abdulkadir Uraloğl
        #Türksat 6A
        #haberler
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