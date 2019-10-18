Uluslararası medya kuruluşları, dün ABD ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmaya geniş yer verdi.:

NY TIMES: TÜRKİYENİN TRUMP'A KARŞI ZAFERİ

Gazete, ABD'nin Türkiye ile yaptığı anlaşmanın Ankara için 'zafer' sayılacağı yorumunu yaptı. Haberde Pence'in anlaşmayı 'ateşkes' olarak nitelemesine karşın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sadece operasyona '120 saatlik ara' anlamına geldiğini söylediği hatırlatıldı. Gazete, anlaşmadan Rusya ve İran'ın da karlı çıktığını öne sürdü.

WASHINGTON POST: GÜVENLİ BÖLGE KALACAK

Gazete anlaşma sayesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Kürt militanları sınırında uzaklaştırmayı hem de ABD'nin yaptırım tehdidini sona erdirmeyi başardığını yazdı. Gazeteye demeç veren bir Türk Dışişleri yetkilisi, anlaşmayla ilgili yorumunda "Biz istediğimizi aldık" diye konuştu.

WALL STREET JOURNAL: ANKARA'NIN HEDEFLERİ KARŞILANDI

Wall Street Journal internet sitesinde, "Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyonlara ara vermeyi kabul etti" başlığıyla aktardığı haberde, "(ABD Başkanı Donald) Trump, anlaşmayı övüyor, ama eleştirenler, anlaşmanın esasen Ankara'nın hedeflerini karşıladığını söylüyor" değerlendirmesini yaptı.

CNN: TÜRKİYE ASKERİ HEDEFLERİNİ KORUDU

Trump'ın sürekli tartışma içinde olduğu CNN ise anlaşma haberini "(ABD Başkan Yardımcısı Mike) Pence, Türkiye'ye istediği her şeyi vermiş gibi görünen Suriye ateşkesini duyurdu" başlığıyla verdi.

Haberde, anlaşmanın ABD'nin "DEAŞ ile mücadelede bir zamanlar müttefiki olan" YPG/PKK'yı işgal ettiği toprakların büyük kısmını terk etmeye zorlayarak, Türkiye'nin askeri hedeflerinin çoğunu korumuş gibi göründüğü yorumu yapıldı.

CNN, haberinde, Suriye'deki operasyonu yakından takip eden Amerikalı bir yetkilinin, anlaşmanın ABD'nin "Türkiye'nin yaptıklarını onayladığı ve Suriye'nin bir kısmını ilhak edip, Kürt nüfusunu yerinden etmesine izin verdiği" anlamına geldiği yönündeki değerlendirmesine yer verdi.

THE GUARDIAN: ANKARA'NIN ELİNİ GÜÇLENDİREN ANLAŞMA

İngiliz gazetesi, ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşmanın Ankara'nın Washington'a karşı elini güçlendirdiğini belirtti. Haberde, "Anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan için hızlı bir kazanım oldu" ifadelerine yer verildi.

INDEPENDENT: ERDOĞAN KAZANDI

Haberde, anlaşmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük bir siyasi kazanç olduğu yorumu yapıldı. Gazete anlaşmayla Türkiye'nin hem Amerikan yaptırımlarından uzak durduğunu, hem de uzun zamandır istediği güvenli bölgeye ulaştığını belirtti.

SPIEGEL: TRUMP VE YPG KAYBETTİ

Alman Spiegel Online'ın Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşıyı, “ABD Erdoğan’ın istediklerini veriyor” başlığıyla servis etti. Spiegel Online'ın da yer alan haberde, “Uzlaşma, Recep Tayyip Erdoğan’ın işine yarıyor. Buradaki kaybedenler ise Donald Trump ve YPG” denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Bu bir ateşkes değil” açıklamasında bulunduğunun altının çizildiği haberde, “Türkiye, YPG’nin Kuzey Suriye’den çıkarılması yönünde belirlediği hedefine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump -kendi neden olduğu- bir ateşi söndürmüş olmakla övünebilir. Ancak uzun vadede Washington için bedel çok daha büyük olacaktır.

ABD, Suriye’de önemli ölçüde hakimiyet kaybetti, aynı zamanda uluslararası statü ve etkisi de azaldı. Hangi ortak onlara halen güveniyor? Kaybedenlerin başında elbette bölgedeki YPG geliyor" ifadelerine yer verildi.

KATHIMERINI: TÜRKİYE'NİN ÖLÇÜLERİNE GÖRE ANLAŞMA

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini haberi, "Türkiye'nin ölçülerine göre anlaşma" başlığıyla manşetine taşıdı. Gazete, Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'da soğuk karşılanmalarına rağmen, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusundaki taleplerini kabul ettiklerini yazdı.

Haberde, Türkiye'nin 5 günlük süre içinde YPG'nin silahlarıyla birlikte bölgeden 32 km uzaklaştırılması, mevzilerinin ve ağır silahlarının imha edilmesi ile ilgili taleplerinin ABD tarafından kabul edildiğine vurgu yapıldı.